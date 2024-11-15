В районе Кургана в снег устанавливают детскую площадку. Фото

16 ноября 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Для установки детской площадки рабочие бурят промерзлую почву Фото: Денис Моргунов © URA.RU В районе Заозерном в Кургане в снег устанавливают детскую площадку. Об этом рассказали курганцы в соцсетях. По их словам, год назад в декабре на этом же месте укладывали плитку. «В парке в четвертом микрорайоне ставят детскую площадку зимой. Год назад в декабре здесь укладывали плитку. В этот раз ставят новые элементы на детской площадке. Для этого рабочие бурят промерзлую почву и ставят конструкции», — рассказали в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в историческом сквере барона Розена рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом ее заново перекладывать. Работу по замене плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года. Курганцы рассказывают, что детскую площадку в Заозерном устанавливают в снег «Заозерный LIVE», telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Заозерном в Кургане в снег устанавливают детскую площадку. Об этом рассказали курганцы в соцсетях. По их словам, год назад в декабре на этом же месте укладывали плитку. «В парке в четвертом микрорайоне ставят детскую площадку зимой. Год назад в декабре здесь укладывали плитку. В этот раз ставят новые элементы на детской площадке. Для этого рабочие бурят промерзлую почву и ставят конструкции», — рассказали в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в историческом сквере барона Розена рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом ее заново перекладывать. Работу по замене плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года.