15 ноября 2024

В районе Кургана в снег устанавливают детскую площадку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег. Тюмень, снег, зима, погода, детство, детская площадка, ноябрь, снежинки, качель
Для установки детской площадки рабочие бурят промерзлую почву Фото:

В районе Заозерном в Кургане в снег устанавливают детскую площадку. Об этом рассказали курганцы в соцсетях. По их словам, год назад в декабре на этом же месте укладывали плитку.

«В парке в четвертом микрорайоне ставят детскую площадку зимой. Год назад в декабре здесь укладывали плитку. В этот раз ставят новые элементы на детской площадке. Для этого рабочие бурят промерзлую почву и ставят конструкции», — рассказали в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что в историческом сквере барона Розена рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом ее заново перекладывать. Работу по замене плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года.

Курганцы рассказывают, что детскую площадку в Заозерном устанавливают в снег
Курганцы рассказывают, что детскую площадку в Заозерном устанавливают в снег

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В районе Заозерном в Кургане в снег устанавливают детскую площадку. Об этом рассказали курганцы в соцсетях. По их словам, год назад в декабре на этом же месте укладывали плитку. «В парке в четвертом микрорайоне ставят детскую площадку зимой. Год назад в декабре здесь укладывали плитку. В этот раз ставят новые элементы на детской площадке. Для этого рабочие бурят промерзлую почву и ставят конструкции», — рассказали в группе «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в историческом сквере барона Розена рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом ее заново перекладывать. Работу по замене плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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