В сквере Кургана откапывают плитку из-под снега, чтобы заново переложить. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В сквере барона Розена меняют тротуарную плитку и бордюры
В сквере барона Розена меняют тротуарную плитку и бордюры Фото:

В историческом сквере барона Розена в Кургане рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом заново ее перекладывать. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте ремонтных работ. 

«Рабочие из-под снега выкапывают плитку. Ее планируют перекладывать. Также поменяны уже десятки бордюров», — передает корреспондент URA.RU.

Работу по замене тротуарной плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года. 

Ранее URA.RU писало, что набережную Кургана выкапывают из-под снега, чтобы доделать ремонт. Также в снежную погоду ведутся работы по благоустройству сквер по улице Кирова. Рабочие установили качели и кладут тротуарную плитку. 

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В историческом сквере барона Розена в Кургане рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом заново ее перекладывать. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте ремонтных работ.  «Рабочие из-под снега выкапывают плитку. Ее планируют перекладывать. Также поменяны уже десятки бордюров», — передает корреспондент URA.RU. Работу по замене тротуарной плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года.  Ранее URA.RU писало, что набережную Кургана выкапывают из-под снега, чтобы доделать ремонт. Также в снежную погоду ведутся работы по благоустройству сквер по улице Кирова. Рабочие установили качели и кладут тротуарную плитку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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