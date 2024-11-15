В историческом сквере барона Розена в Кургане рабочие выкапывают из-под снега тротуарную плитку, чтобы потом заново ее перекладывать. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте ремонтных работ.
«Рабочие из-под снега выкапывают плитку. Ее планируют перекладывать. Также поменяны уже десятки бордюров», — передает корреспондент URA.RU.
Работу по замене тротуарной плитки и бордюров проводят из-за пучинности грунтов. Ремонт планируют закончить до конца года.
Ранее URA.RU писало, что набережную Кургана выкапывают из-под снега, чтобы доделать ремонт. Также в снежную погоду ведутся работы по благоустройству сквер по улице Кирова. Рабочие установили качели и кладут тротуарную плитку.
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