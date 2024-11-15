15 ноября 2024

Курганцы вручили певцу Жеке необычный подарок

Курганскому певцу Жеке земляки вручили после концерта банку грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Все билеты в Кургане раскупили за несколько дней до концерта
Все билеты в Кургане раскупили за несколько дней до концерта Фото:

В Кургане в пятницу состоялся концерт Евгения Григорьева, известного как Жека. После выступления певец получил от своих земляков подарок — банку грибов.

«Выступления на родине всегда необычны — вызывают особый трепет души… Но в этот раз я был искренне поражен, ощущая вашу безусловную любовь, мои дорогие земляки! Эта любовь и подаренное счастье — взаимны! Еду в Тюмень. В руках дары земляков — зауральские грибочки. Кто-нибудь из вас, дорогие подписчики знает, какие вкусные у нас грибы?» — поделился певец в своем telegram-канале и приложил фотографию.

На концерте у Жеки в родном Кургане был аншлаг, а аплодисменты после финальных аккордов не смолкали несколько минут. Евгений Григорьев продолжил свой концертный тур «25 лет на сцене» и уже выступил в Тюмени. Туда же привез курганские грибы — опята, как предположили поклонники. Некоторые подписчики поделились в комментариях к его посту сожалениями, что «постеснялись подарить на концерте Евгению хреновину и кабачки остренькие, чтобы оценил сибирскую закусочку».

Ранее URA.RU писало о том, что шансонье задался вопросом, стоит ли петь песню о погибшей жене. Премьера состоялась в Красноярске, но будет ли Жека исполнять ее на гастролях в дальнейшем, пока неизвестно.

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В Кургане в пятницу состоялся концерт Евгения Григорьева, известного как Жека. После выступления певец получил от своих земляков подарок — банку грибов. «Выступления на родине всегда необычны — вызывают особый трепет души… Но в этот раз я был искренне поражен, ощущая вашу безусловную любовь, мои дорогие земляки! Эта любовь и подаренное счастье — взаимны! Еду в Тюмень. В руках дары земляков — зауральские грибочки. Кто-нибудь из вас, дорогие подписчики знает, какие вкусные у нас грибы?» — поделился певец в своем telegram-канале и приложил фотографию. На концерте у Жеки в родном Кургане был аншлаг, а аплодисменты после финальных аккордов не смолкали несколько минут. Евгений Григорьев продолжил свой концертный тур «25 лет на сцене» и уже выступил в Тюмени. Туда же привез курганские грибы — опята, как предположили поклонники. Некоторые подписчики поделились в комментариях к его посту сожалениями, что «постеснялись подарить на концерте Евгению хреновину и кабачки остренькие, чтобы оценил сибирскую закусочку». Ранее URA.RU писало о том, что шансонье задался вопросом, стоит ли петь песню о погибшей жене. Премьера состоялась в Красноярске, но будет ли Жека исполнять ее на гастролях в дальнейшем, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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