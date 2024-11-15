Курганцы вручили певцу Жеке необычный подарок

В Кургане в пятницу состоялся концерт Евгения Григорьева, известного как Жека. После выступления певец получил от своих земляков подарок — банку грибов.
«Выступления на родине всегда необычны — вызывают особый трепет души… Но в этот раз я был искренне поражен, ощущая вашу безусловную любовь, мои дорогие земляки! Эта любовь и подаренное счастье — взаимны! Еду в Тюмень. В руках дары земляков — зауральские грибочки. Кто-нибудь из вас, дорогие подписчики знает, какие вкусные у нас грибы?» — поделился певец в своем telegram-канале и приложил фотографию.
На концерте у Жеки в родном Кургане был аншлаг, а аплодисменты после финальных аккордов не смолкали несколько минут. Евгений Григорьев продолжил свой концертный тур «25 лет на сцене» и уже выступил в Тюмени. Туда же привез курганские грибы — опята, как предположили поклонники. Некоторые подписчики поделились в комментариях к его посту сожалениями, что «постеснялись подарить на концерте Евгению хреновину и кабачки остренькие, чтобы оценил сибирскую закусочку».
Ранее URA.RU писало о том, что шансонье задался вопросом, стоит ли петь песню о погибшей жене. Премьера состоялась в Красноярске, но будет ли Жека исполнять ее на гастролях в дальнейшем, пока неизвестно.
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