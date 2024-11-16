СК проверит митинг с призывами к межнациональной розни в московском вузе

17 ноября 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Митингующие держали флаги Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет России возбудил уголовное дело для проверки информации о митинге с призывами к межнациональной розни. Инцидент произошел около Московского финансово-юридического университета (МФЮА). «В связи с появлением в интернете видео, на котором видна группа людей с флагами Азербайджана, выкрикивающих экстремистские лозунги, СК РФ принял меры для выяснения всех деталей происшествия. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ», — сообщило РИА Новости. Также, по сведениям издания, в МФЮА заявили о том, что мероприятие проходило за пределами вуза. При этом в учреждении инициировали собственную проверку, поскольку в ходе митинга был использован флаг университета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России возбудил уголовное дело для проверки информации о митинге с призывами к межнациональной розни. Инцидент произошел около Московского финансово-юридического университета (МФЮА). «В связи с появлением в интернете видео, на котором видна группа людей с флагами Азербайджана, выкрикивающих экстремистские лозунги, СК РФ принял меры для выяснения всех деталей происшествия. Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ», — сообщило РИА Новости. Также, по сведениям издания, в МФЮА заявили о том, что мероприятие проходило за пределами вуза. При этом в учреждении инициировали собственную проверку, поскольку в ходе митинга был использован флаг университета.