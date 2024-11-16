СК проверит призывы к межнациональной розни в столичном МФЮА: детали скандала

Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о призывах к терроризму по статье 205.2 УК РФ после публикации записи в соцсетях, где группа молодых скандирует фразы с флагами Азербайджана возле вуза. На еще одной опубликованной фотографии к данному флагу прибавился флаг Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Сообщения о провокациях
В социальных сетях появилось видео, на котором группа молодых людей спускается по лестнице и выкрикивает лозунги, которые из-за качества видео трактуют по-разному. Часть пользователей утверждает, что студенты произносят «Yasasin Azerbaycan», что по-азербайджански означает «Да здравствует Азербайджан», другая часть утверждает, что они якобы кричат экстремистский и террористический лозунг «Режь русню, Азербайджан», передает «Коммерсант».
Позиция МФЮА
В пресс-службе вуза заявили, что видео, появившееся в Интернете, не имеет отношения к университету и снято за пределами учебных корпусов. «Однако фотография, на которой запечатлены провокаторы с флагами, в том числе с флагом нашего университета, дает основания для более детальной проверки. Руководство применит самые серьезные меры для урегулирования ситуации», — говорится в telegram-канале учреждения.
Виновники шествия будут отчислены из вуза и направлены в правоохранительные органы. Также представители МФЮА подчеркнули, что они сотрудничают с силовиками по предоставлению всех необходимых сведений для выяснения обстоятельств дела.
Расследование СК
Представители Следственного комитета России проверят достоверность данных о митинге с экстремистскими призывами разжечь межнациональную рознь. Уже возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Помимо этого, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову предоставить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Также в рамках уголовного дела будут проведены экспертные исследования. Ход поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
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