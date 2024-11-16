В Челябинской области продают помещение с пунктом Wildberries за 25 млн рублей. Скрин

17 ноября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Продавец заявил, что на площадях находится пункт маркетплейса Wildberries Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещения площадью 485,7 квадратных метров, на которых располагается пункт маркетплейса Wildberries. Коммерческую недвижимость предлагают приобрести за 25 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений. «117 квадратных метров — арендатор Wildberries, не франшиза. 368 квадратных метров одобрено федеральной торговой сетью. Окупаемость — семь лет», — уточнил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также отметил, что коммерческие площади располагаются на первом этаже жилого дома на улице Карла Маркса. Недвижимость находится на первой линии, рядом есть возможность припарковать до 15 автомобилей. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в начале ноября 2024 года продавались 29 пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Самый дешевый потенциальным покупателям предлагалось приобрести за 180 тысяч, а самый дорогой — за четыре миллиона рублей. Продавец отметил, что помещения окупятся в течение семи лет Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/zlatoust/kommercheskaya_nedvizhimost/federalnyy_arendator_7_let_okupaemost_4674364376 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещения площадью 485,7 квадратных метров, на которых располагается пункт маркетплейса Wildberries. Коммерческую недвижимость предлагают приобрести за 25 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений. «117 квадратных метров — арендатор Wildberries, не франшиза. 368 квадратных метров одобрено федеральной торговой сетью. Окупаемость — семь лет», — уточнил автор объявления на сайте «Авито». Продавец также отметил, что коммерческие площади располагаются на первом этаже жилого дома на улице Карла Маркса. Недвижимость находится на первой линии, рядом есть возможность припарковать до 15 автомобилей. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в начале ноября 2024 года продавались 29 пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Самый дешевый потенциальным покупателям предлагалось приобрести за 180 тысяч, а самый дорогой — за четыре миллиона рублей.