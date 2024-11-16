В городе Златоусте Челябинской области выставили на продажу помещения площадью 485,7 квадратных метров, на которых располагается пункт маркетплейса Wildberries. Коммерческую недвижимость предлагают приобрести за 25 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте интернет-объявлений.
«117 квадратных метров — арендатор Wildberries, не франшиза. 368 квадратных метров одобрено федеральной торговой сетью. Окупаемость — семь лет», — уточнил автор объявления на сайте «Авито».
Продавец также отметил, что коммерческие площади располагаются на первом этаже жилого дома на улице Карла Маркса. Недвижимость находится на первой линии, рядом есть возможность припарковать до 15 автомобилей.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области в начале ноября 2024 года продавались 29 пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Самый дешевый потенциальным покупателям предлагалось приобрести за 180 тысяч, а самый дорогой — за четыре миллиона рублей.
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