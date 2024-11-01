В Челябинской области продаются 29 пунктов выдачи заказов маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. Самый дешевый потенциальным покупателям предлагают приобрести за 180 тысяч, а самый дорогой — за четыре миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на доске-интернет объявлений.
«Продaм ПВЗ 22 квадратных метра в Челябинске на улице Марченко в связи c нexваткой времени. Работает девять месяцев. Цена — 180 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор объявление уточнил, что сумма аренды находящегося на площадях торгового комплекса пункта выдачи составляет 21,9 тыс рублей. Новые камеры предназначены для 90 ячеек хранения.
На площади Революции в Челябинске предлагается ПВЗ за четыре миллиона рублей. За помещение в 110 квадратных метров предусмотрена ежемесячная аренда в сумме 100 тысяч рублей. Продавец указал, что оборот за последние четыре месяца составил 13 млн рублей.
Всего на сайте объявлений представлено 29 объявлений о продаже пунктов приема заказов. Они располагаются в Челябинске, Магнитогорске и Копейске.
Ранее URA.RU рассказало, на каких маркетплейсах еще можно оплатить товар при получении. Новые изменения, связанные с получение заказа, вступили в силу с 1 ноября.
В Челябинске владелец бизнеса продает ПВЗ из-за нехватки времени
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В Челябинской области продаются 29 пунктов выдачи заказов маркетплейсов Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. Самый дешевый потенциальным покупателям предлагают приобрести за 180 тысяч, а самый дорогой — за четыре миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на доске-интернет объявлений. «Продaм ПВЗ 22 квадратных метра в Челябинске на улице Марченко в связи c нexваткой времени. Работает девять месяцев. Цена — 180 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Автор объявление уточнил, что сумма аренды находящегося на площадях торгового комплекса пункта выдачи составляет 21,9 тыс рублей. Новые камеры предназначены для 90 ячеек хранения. На площади Революции в Челябинске предлагается ПВЗ за четыре миллиона рублей. За помещение в 110 квадратных метров предусмотрена ежемесячная аренда в сумме 100 тысяч рублей. Продавец указал, что оборот за последние четыре месяца составил 13 млн рублей. Всего на сайте объявлений представлено 29 объявлений о продаже пунктов приема заказов. Они располагаются в Челябинске, Магнитогорске и Копейске. Ранее URA.RU рассказало, на каких маркетплейсах еще можно оплатить товар при получении. Новые изменения, связанные с получение заказа, вступили в силу с 1 ноября.