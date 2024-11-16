Врип главы Кургана Науменко вместе с подчиненными проверил городские объекты

Антон Науменко, врип главы города Кургана, провел рабочий объезд по объектам, где идут ремонтно-строительные работы. Вместе с ним в этом участвовали главы нескольких департаментов. Об итогах объезда сообщает мэрия.
«На улице Витебского идет монтаж опор наружного освещения. На следующей неделе планируется завезти светильники, остановку, начать обустройство светофоров. На Карбышевском мосту продвигаются работы на шкафных конструкциях справа, если ехать из города. На Бурова-Петровском путепроводе между улицами Гоголя и Некрасова укладывают нижние слои асфальта, прогрев пролетных конструкций идет круглосуточно. Подрядчику нужно будет уложить тротуарные плиты и установить ограждение», — сообщает администрация Кургана.
У «Корвета» на втором Бурова-Петровском мосту близятся к концу работы по бетону, готовы швы и подходы к путепроводу. Подрядчик ставит перила. Науменко с коллегами также оценил ход работ на улицах Зайцева и Рабоче-Крестьянской, в новом сквере по Кирова и Молодежном сквере.
«В Молодежном сквере установили новые лавочки, сделали прогулочные дорожки, обустроили площадку для выгула домашних животных. В ближайшее время сюда будет поставлено новое игровое оборудование», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Кургане рабочим приходится выкапывать из-под снега плитку в сквере барона Розена, чтобы заново ее переложить. Необходимость в этом возникла из-за пучинности грунтов.
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