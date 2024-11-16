Пермяки начали массово скупать квартиры-студии на вторичном рынке

В Перми с июня по октябрь текущего года спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Наибольший интерес жители прикамской столицы проявляют к студиям и однокомнатным квартирам. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Недвижимость».
«В Перми на рынке вторичной недвижимости наблюдается рост спроса. С июня 2024 интерес в сегменте вырос на 15%. В октябре активность пермяков на вторичном рынке выросла на 3% по сравнению с сентябрем», — пояснили в пресс-службе компании.
В прошлом месяце стоимость вторичных квартир в Перми в среднем составляла 5,3 млн рублей, однокомнатного жилья — 3,8 млн. Стоимость одного квадратного метра — 103 тысячи рублей.
Ранее URA.RU выяснило, что в столице региона снизились цены на вторичку. Это произошло впервые за три года. А о том, в каком районе города быстрее всего дорожало готовое жилье — узнаете из нашего материала.
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