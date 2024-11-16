16 ноября 2024
15 ноября 2024

Пермяки начали массово скупать квартиры-студии на вторичном рынке

Спрос на вторичное жилье в Перми с июня вырос на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Динамика активности пермяков говорит о формировании отложенного спроса, считают аналитики
Динамика активности пермяков говорит о формировании отложенного спроса, считают аналитики Фото:

В Перми с июня по октябрь текущего года спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Наибольший интерес жители прикамской столицы проявляют к студиям и однокомнатным квартирам. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Недвижимость».

«В Перми на рынке вторичной недвижимости наблюдается рост спроса. С июня 2024 интерес в сегменте вырос на 15%. В октябре активность пермяков на вторичном рынке выросла на 3% по сравнению с сентябрем», — пояснили в пресс-службе компании.

В прошлом месяце стоимость вторичных квартир в Перми в среднем составляла 5,3 млн рублей, однокомнатного жилья — 3,8 млн. Стоимость одного квадратного метра — 103 тысячи рублей.

Ранее URA.RU выяснило, что в столице региона снизились цены на вторичку. Это произошло впервые за три года. А о том, в каком районе города быстрее всего дорожало готовое жилье — узнаете из нашего материала.

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В Перми с июня по октябрь текущего года спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Наибольший интерес жители прикамской столицы проявляют к студиям и однокомнатным квартирам. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Недвижимость». «В Перми на рынке вторичной недвижимости наблюдается рост спроса. С июня 2024 интерес в сегменте вырос на 15%. В октябре активность пермяков на вторичном рынке выросла на 3% по сравнению с сентябрем», — пояснили в пресс-службе компании. В прошлом месяце стоимость вторичных квартир в Перми в среднем составляла 5,3 млн рублей, однокомнатного жилья — 3,8 млн. Стоимость одного квадратного метра — 103 тысячи рублей. Ранее URA.RU выяснило, что в столице региона снизились цены на вторичку. Это произошло впервые за три года. А о том, в каком районе города быстрее всего дорожало готовое жилье — узнаете из нашего материала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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