Стоимость квартир на вторичном рынке Перми снизилась в октябре

Вторичная недвижимость подешевела в Перми. Впервые за три года цены на вторичные квартиры перестали расти: прирост остановился в октябре. Средняя стоимость квартир в Перми упала на 0,5% и составила 5 292 738 рублей.
«В этом году после отмены льготной ипотеки „вторичка“ в течение трех месяцев вырастала в цене. Теперь запустился обратный процесс. По этому показателю Пермь находится на 37-м месте», — сказано в опубликованном на портале списке.
Несмотря на снижение общей стоимости квартир в Перми, за октябрь средняя цена квадратного метра поднялась. Во вторичке она выросла на 0,3% и составила 103 059 рублей.
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