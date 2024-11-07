07 ноября 2024

Стоимость квартир на вторичном рынке Перми снизилась в октябре

«МИР КВАРТИР»: в Перми квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость квадратного метра во вторичке составила 103 059 рублей
Средняя стоимость квадратного метра во вторичке составила 103 059 рублей Фото:

Вторичная недвижимость подешевела в Перми. Впервые за три года цены на вторичные квартиры перестали расти: прирост остановился в октябре. Средняя стоимость квартир в Перми упала на 0,5% и составила 5 292 738 рублей.

«В этом году после отмены льготной ипотеки „вторичка“ в течение трех месяцев вырастала в цене. Теперь запустился обратный процесс. По этому показателю Пермь находится на 37-м месте», — сказано в опубликованном на портале списке.

Несмотря на снижение общей стоимости квартир в Перми, за октябрь средняя цена квадратного метра поднялась. Во вторичке она выросла на 0,3% и составила 103 059 рублей.

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Вторичная недвижимость подешевела в Перми. Впервые за три года цены на вторичные квартиры перестали расти: прирост остановился в октябре. Средняя стоимость квартир в Перми упала на 0,5% и составила 5 292 738 рублей. «В этом году после отмены льготной ипотеки „вторичка“ в течение трех месяцев вырастала в цене. Теперь запустился обратный процесс. По этому показателю Пермь находится на 37-м месте», — сказано в опубликованном на портале списке. Несмотря на снижение общей стоимости квартир в Перми, за октябрь средняя цена квадратного метра поднялась. Во вторичке она выросла на 0,3% и составила 103 059 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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