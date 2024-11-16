Надежда Кадышева внезапно отменила концерт в Тюмени

Певица Надежда Кадышева неожиданно отменила концерт, запланированный на 30 ноября в Тюмени. Мероприятие будет перенесено на 23 марта 2025 года.
«Уважаемые зрители! Концерт группы „Золотое кольцо“, запланированный к проведению в Тюмени 30 ноября 2024 года в Тюменской филармонии переносится на 23 марта 2025 года, по причине изменения гастрольного графика артиста», — написано на сайте «Маргарита-Арт».
Изменение гастрольного графика артиста произошло в связи с «утренними государственными мероприятиям». Однако организаторы заверили тюменцев, что билеты остаются действительны, а деньги за них готовы вернуть, если зрители не смогут пойти на концерт в новую дату.
Это не первая отмена концерта Кадышевой в УрФО. Ранее по тем же обстоятельствам он сорвался в Екатеринбурге, однако там новые даты неизвестны. Сейчас артистка является самой популярной певицей среди молодежи. Она увеличила цену на выступления с 1,5 до 7 миллионов рублей. Хиты Кадышевой стали популярны среди молодых людей этим летом, ее концерты вызывают большой интерес.
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