Надежда Кадышева внезапно отменила концерт в Екатеринбурге

Российская певица Надежда Кадышева отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 28 ноября в ККТ «Космос». Об этом рассказали представители киноконцертного театра.
«Уважаемые зрители! В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Надежды Кадышевой переносится», — следует из сообщения ККТ в соцсети «ВКонтакте». Дата, на которую перенесут концерт, сообщат позже.
Кадышева планировала приехать в уральскую столицу вместе с ансамблем «Золотое кольцо». О том, какие концерты можно посетить в последний осенний месяц в Екатеринбурге, URA.RU рассказывало — в отдельном материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!