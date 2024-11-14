Надежда Кадышева внезапно отменила концерт в Екатеринбурге

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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Новую дату выступления анонсируют позже Фото:

Российская певица Надежда Кадышева отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 28 ноября в ККТ «Космос». Об этом рассказали представители киноконцертного театра.

«Уважаемые зрители! В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Надежды Кадышевой переносится», — следует из сообщения ККТ в соцсети «ВКонтакте». Дата, на которую перенесут концерт, сообщат позже.

Кадышева планировала приехать в уральскую столицу вместе с ансамблем «Золотое кольцо». О том, какие концерты можно посетить в последний осенний месяц в Екатеринбурге, URA.RU рассказывало — в отдельном материале.

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Российская певица Надежда Кадышева отменила свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 28 ноября в ККТ «Космос». Об этом рассказали представители киноконцертного театра. «Уважаемые зрители! В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Надежды Кадышевой переносится», — следует из сообщения ККТ в соцсети «ВКонтакте». Дата, на которую перенесут концерт, сообщат позже. Кадышева планировала приехать в уральскую столицу вместе с ансамблем «Золотое кольцо». О том, какие концерты можно посетить в последний осенний месяц в Екатеринбурге, URA.RU рассказывало — в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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