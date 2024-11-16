Курганский врач Очеретина объяснила разницу между артрозом и артритом

Оба заболевания влияют на работу суставов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана объяснила, в чем разница между артрозом и артритом. О том, как отличить заболевания, она написала в своих соцсетях.

«Артроз является дегенеративным заболеванием суставов, связанным с их изнашиванием. Оно начинается как в мелких, так и в крупных суставах, но не затрагивает внутренние органы. Боль и ограничение сосредоточены в этих суставах, а остальные остаются подвижными», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Врач объяснила, что артрит — это аутоиммунное заболевание, начинающееся с мелких суставов. Оно может затрагивать внутренние органы. При ревматоидном артрите есть утренняя скованность, а заболевание постепенно переходит на крупные суставы, нарушая их функции.

Ранее Ирина Очеретина рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и избежать боли в спине. По ее словам, статичные позы являются одной из главных причин дорсопатии (группы заболеваний позвоночника). Причиной болей в спине также становятся стресс, лишний вес и переохлаждение шейно-воротниковой зоны.