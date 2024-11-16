16 ноября 2024

Курганский врач Очеретина объяснила разницу между артрозом и артритом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Орлова в Нижний Тагил , протез, сустав
Оба заболевания влияют на работу суставов Фото:

Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана объяснила, в чем разница между артрозом и артритом. О том, как отличить заболевания, она написала в своих соцсетях.

«Артроз является дегенеративным заболеванием суставов, связанным с их изнашиванием. Оно начинается как в мелких, так и в крупных суставах, но не затрагивает внутренние органы. Боль и ограничение сосредоточены в этих суставах, а остальные остаются подвижными», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Врач объяснила, что артрит — это аутоиммунное заболевание, начинающееся с мелких суставов. Оно может затрагивать внутренние органы. При ревматоидном артрите есть утренняя скованность, а заболевание постепенно переходит на крупные суставы, нарушая их функции.

Ранее Ирина Очеретина рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и избежать боли в спине. По ее словам, статичные позы являются одной из главных причин дорсопатии (группы заболеваний позвоночника). Причиной болей в спине также становятся стресс, лишний вес и переохлаждение шейно-воротниковой зоны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана объяснила, в чем разница между артрозом и артритом. О том, как отличить заболевания, она написала в своих соцсетях. «Артроз является дегенеративным заболеванием суставов, связанным с их изнашиванием. Оно начинается как в мелких, так и в крупных суставах, но не затрагивает внутренние органы. Боль и ограничение сосредоточены в этих суставах, а остальные остаются подвижными», — рассказала Очеретина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Врач объяснила, что артрит — это аутоиммунное заболевание, начинающееся с мелких суставов. Оно может затрагивать внутренние органы. При ревматоидном артрите есть утренняя скованность, а заболевание постепенно переходит на крупные суставы, нарушая их функции. Ранее Ирина Очеретина рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и избежать боли в спине. По ее словам, статичные позы являются одной из главных причин дорсопатии (группы заболеваний позвоночника). Причиной болей в спине также становятся стресс, лишний вес и переохлаждение шейно-воротниковой зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...