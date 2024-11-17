Участница из России вылетела из конкурса «Мисс Вселенная»

Валентина Алексеева не попала в топ-5 конкурса «Мисс Вселенная»
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Алексеева вошла в топ-12 конкурса «Мисс Вселенная - 2024»
Алексеева вошла в топ-12 конкурса «Мисс Вселенная - 2024» Фото:

Участница из России Валентина Алексеева покинула соревнование «Мисс Вселенная — 2024», проходящее в Мексике. Девушка не сумела войти в топ-5.

«Валентина Алексеева не смогла войти в топ-5 конкурса „Мисс Вселенная“», — объявили в ходе конкурса. Трансляцию мероприятия ведет мексиканский телеканал TV Azteca. Валентина является обладательницей титула «Мисс Россия-2024». По итогам конкурса она вошла в топ-12 среди 120 участниц.

На этапе конкурса национальных костюмов она предстала перед зрителями в наряде, выполненном в стиле «Русская зима», и подарила другим конкурсанткам худи с изображением матрешки. В финал прошли девушки из Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы, а титул «Мисс Вселенная» завоевала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

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Участница из России Валентина Алексеева покинула соревнование «Мисс Вселенная — 2024», проходящее в Мексике. Девушка не сумела войти в топ-5. «Валентина Алексеева не смогла войти в топ-5 конкурса „Мисс Вселенная“», — объявили в ходе конкурса. Трансляцию мероприятия ведет мексиканский телеканал TV Azteca. Валентина является обладательницей титула «Мисс Россия-2024». По итогам конкурса она вошла в топ-12 среди 120 участниц. На этапе конкурса национальных костюмов она предстала перед зрителями в наряде, выполненном в стиле «Русская зима», и подарила другим конкурсанткам худи с изображением матрешки. В финал прошли девушки из Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы, а титул «Мисс Вселенная» завоевала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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