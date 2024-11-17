Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2024». Скрин

Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг победила на «Мисс Вселенная — 2024»
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В пятерке лучших конкурса «Мисс Вселенная» — Нигерия, Мексика, Дания, Таиланд и Венесуэла.
В пятерке лучших конкурса «Мисс Вселенная» — Нигерия, Мексика, Дания, Таиланд и Венесуэла. Фото:

Определены результаты конкурса «Мисс Вселенная — 2024», который состоялся в Мексике. Победителем стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.

«Поздравляем Викторию Кьер Тейлвиг из Дании с победой!» — говорится в сообщении официального telegram-канала конкурса «Мисс Россия». В топ-5 также вошли представительницы Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева оказалась в топ-12 участников.

Победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2024» Виктория Кьяер Тейлвиг
Победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2024» Виктория Кьяер Тейлвиг
Фото:

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Определены результаты конкурса «Мисс Вселенная — 2024», который состоялся в Мексике. Победителем стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. «Поздравляем Викторию Кьер Тейлвиг из Дании с победой!» — говорится в сообщении официального telegram-канала конкурса «Мисс Россия». В топ-5 также вошли представительницы Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева оказалась в топ-12 участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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