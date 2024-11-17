В пятерке лучших конкурса «Мисс Вселенная» — Нигерия, Мексика, Дания, Таиланд и Венесуэла.
Определены результаты конкурса «Мисс Вселенная — 2024», который состоялся в Мексике. Победителем стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
«Поздравляем Викторию Кьер Тейлвиг из Дании с победой!» — говорится в сообщении официального telegram-канала конкурса «Мисс Россия». В топ-5 также вошли представительницы Нигерии, Мексики, Дании, Таиланда и Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева оказалась в топ-12 участников.
Победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2024» Виктория Кьяер Тейлвиг
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