Стало известно о ценах на икру к Новому году

К Новому году не следует ожидать роста цен на красную икру. Праздничный спрос окажет незначительное влияние на стоимость, а возможное повышение цен, как это иногда бывает, связано с ажиотажем. Однако вряд ли он проявится в текущих условиях. Такое мнение выразил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», — передает слова Зверева ТАСС.
Эксперт предупредил, что рост цен на красную икру перед Новым годом может резко снизить продажи в этом сегменте. Он отметил, что ритейлеры и оптовики осознают это. В то же время, высокая цена привлекает мошенников, продающих подделки через интернет, поэтому потребителям рекомендуют не ловиться на низкие цены и покупать икру только в проверенных магазинах, заключил Зверев.
Экономист Татьяна Суворова сообщала, что цены на красную икру к Новому году могут достичь 13 тысяч рублей за килограмм, что является значительным ростом. По сравнению с 2023 годом средняя цена уже увеличилась на 15% и составляет около десяти тысяч рублей. Основные причины подорожания — инфляция, экономическая ситуация, увеличение затрат на упаковку и снижение улова в три раза по сравнению с прошлым годом. Суворова прогнозирует дальнейший рост цен на 13-15% к декабрю, передает «Царьград».
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