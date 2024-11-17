Самая красивая девушка России проиграла в конкурсе «Мисс Вселенная 2024»: результаты международного конкурса

Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
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Валентина Алексеева вошла в топ-12
Валентина Алексеева вошла в топ-12 Фото:

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024» прошел в Мексике. На этот раз титул «Мисс Вселенная» достался Виктории Кьер Тейлвиг из Дании. URA.RU подводит итоги конкурса и рассказывает о биографиях победительницы и первой четверки вице-мисс, а также о россиянке Валентине Алексеевой, которая достойно представила свою страну и сумела войти в топ-12.

Топ-5 конкурса «Мисс Вселенная - 2024»
Топ-5 конкурса «Мисс Вселенная - 2024»
Фото:

Победительница — Виктория Кьер Тейлвиг (Дания)

С ранних лет 20-летняя предприниматель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг занималась танцами и представляла свою страну на престижных чемпионатах. У нее есть награды с европейских и мировых соревнованиях по танцам.

Кроме того, Виктория имеет магистерскую степень в области бизнеса и маркетинга, а также опыт работы в ювелирной промышленности. В качестве активного волонтера она стремится продвигать программы по поддержке молодежи. В будущем Виктория мечтает учиться в Гарварде на факультете права, чтобы еще больше развивать свои навыки и возможности для помощи другим.

Первая вице-мисс — Чидимма Адетшина (Нигерия)

Чидимма Адетшина — нигерийско-южноафриканская модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная Нигерия 2024». Она отказалась от участия в «Мисс Вселенная ЮАР» из-за вопросов о двойном гражданстве и снялась с конкурса после расследования о подозрениях в мошенничестве с гражданством ее матери.

Адетшина, родившаяся в Соуэто и выросшая в Кейптауне ЮАР, является студенткой юридического факультета. В результате спорных обстоятельств ее южноафриканские документы были аннулированы. В конце августа 2024 года она выиграла «Мисс Вселенная Нигерия», что дало ей право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре 2024 года в Мексике.

Вторая вице-мисс — Мария Фернанда Бельтран (Мексика)

Мария Фернанда Бельтран, 24-летняя модель и студентка, стала победительницей конкурса Miss Grand International 2023. Она также является основателем благотворительной организации MARBE и владеет тремя языками. Мария активно продолжает развивать свою карьеру не только в области моделинга, но и в сфере социальных инициатив.

Третья вице-мисс — Сучата Чуангсри (Таиланд)

Сучата Чуангсри свободно владеет тайским, китайским и английским языками. Она родилась в Пхукете и сейчас обучается на факультете политологии в университете Таммасат. В 2022 году Опал заняла третье место на конкурсе «Мисс Вселенная Таиланд». В 2013 году ей пришлось перенести операцию по удалению доброкачественной опухоли в груди.

Чуангсри активно представляла Таиланд на международной арене, участвуя в значимых мероприятиях. Она также принимала участие в церемониях коронации и культурных обменах, например, в праздновании столетия Турции, которое прошло в Бангкоке.

Четвертая вице-мисс — Илеана Маркез (Венесуэла)

Илеана Маркес в прошлом году была удостоена титула «Мисс Венесуэла 2023», став первой матерью, которая смогла завоевать этот престижный конкурс. Она родилась в венесуэльском городе Валенсия и получила начальное образование в Технологическом институте. Илеана одержала победу на конкурсе «Мисс Венесуэла 2023», став третьей представительницей штата Амазонас, удостоенной этого титула.

Валентина Алексеева (Россия) вошла в топ-12

Валентина Алексеева из Чувашии также участвовала в конкурсе и уверенно заняла одно из ведущих мест, попав в топ-12 участников. В свои 18 лет она удостоилась звания «Мисс Чувашия 2023», а затем завоевала титул «Мисс Россия 2024». В процессе подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» Валентина активно работала над реализацией благотворительных проектов.

Личная жизнь и увлечения Валентины

Валентина — очень разносторонняя личность. Она увлекается спортом и ораторским мастерством, ведет активную жизнь в университетских кругах, профессионально изучая медицину в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Девушка активно делится своими увлечениями и мыслями с подписчиками в социальных сетях.

Интересные факты

Среди увлечений Валентины можно выделить танцы и защиту окружающей среды. Ее учебный процесс отличался интенсивной подготовкой, что позволило ей успешно сдать ЕГЭ и стать обладательницей золотой медали.

Другие участницы конкурса

Топ-12 конкурса составили:

  • Перу — Татьяна Калмелл;
  • Чили — Эмилия Дидес;
  • Боливия — Джулиана Барриентос;
  • Канада — Эшли Каллингбулл;
  • Аргентина — Магали Бенехам;
  • Пуэрто Рико — Дженнифер Колон.

Топ-30 также отмечен участницами из :

  • Доминиканской Республики — Селин Сантос;
  • Филиппин — Челси Манало;
  • Зимбабве — Сакхил Дубе;
  • Индии — Риа Сингха;
  • Финляндии — Матильда Виртавуори;
  • Малайзии — Сандра Лим;
  • Франции — Индира Ампиот;
  • Японии — Кая Чакраборти;
  • Эквадора — Мара Топич;
  • Камбоджи — Дэвин Прасат;
  • Вьетнама — Нгуен Цао Ко Дуен;
  • Египта — Логина Салах;
  • Арубы — Анук Эман;
  • Китая — Цзя Ци;
  • Кубы — Марианела Анчета;
  • Макао — Кассандра Чиу;
  • Сербии — Ивана Тришич;
  • Никарагуа — Гейссель Гарсия.

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Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024» прошел в Мексике. На этот раз титул «Мисс Вселенная» достался Виктории Кьер Тейлвиг из Дании. URA.RU подводит итоги конкурса и рассказывает о биографиях победительницы и первой четверки вице-мисс, а также о россиянке Валентине Алексеевой, которая достойно представила свою страну и сумела войти в топ-12. Победительница — Виктория Кьер Тейлвиг (Дания) С ранних лет 20-летняя предприниматель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг занималась танцами и представляла свою страну на престижных чемпионатах. У нее есть награды с европейских и мировых соревнованиях по танцам. Кроме того, Виктория имеет магистерскую степень в области бизнеса и маркетинга, а также опыт работы в ювелирной промышленности. В качестве активного волонтера она стремится продвигать программы по поддержке молодежи. В будущем Виктория мечтает учиться в Гарварде на факультете права, чтобы еще больше развивать свои навыки и возможности для помощи другим. Первая вице-мисс — Чидимма Адетшина (Нигерия) Чидимма Адетшина — нигерийско-южноафриканская модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная Нигерия 2024». Она отказалась от участия в «Мисс Вселенная ЮАР» из-за вопросов о двойном гражданстве и снялась с конкурса после расследования о подозрениях в мошенничестве с гражданством ее матери. Адетшина, родившаяся в Соуэто и выросшая в Кейптауне ЮАР, является студенткой юридического факультета. В результате спорных обстоятельств ее южноафриканские документы были аннулированы. В конце августа 2024 года она выиграла «Мисс Вселенная Нигерия», что дало ей право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре 2024 года в Мексике. Вторая вице-мисс — Мария Фернанда Бельтран (Мексика) Мария Фернанда Бельтран, 24-летняя модель и студентка, стала победительницей конкурса Miss Grand International 2023. Она также является основателем благотворительной организации MARBE и владеет тремя языками. Мария активно продолжает развивать свою карьеру не только в области моделинга, но и в сфере социальных инициатив. Третья вице-мисс — Сучата Чуангсри (Таиланд) Сучата Чуангсри свободно владеет тайским, китайским и английским языками. Она родилась в Пхукете и сейчас обучается на факультете политологии в университете Таммасат. В 2022 году Опал заняла третье место на конкурсе «Мисс Вселенная Таиланд». В 2013 году ей пришлось перенести операцию по удалению доброкачественной опухоли в груди. Чуангсри активно представляла Таиланд на международной арене, участвуя в значимых мероприятиях. Она также принимала участие в церемониях коронации и культурных обменах, например, в праздновании столетия Турции, которое прошло в Бангкоке. Четвертая вице-мисс — Илеана Маркез (Венесуэла) Илеана Маркес в прошлом году была удостоена титула «Мисс Венесуэла 2023», став первой матерью, которая смогла завоевать этот престижный конкурс. Она родилась в венесуэльском городе Валенсия и получила начальное образование в Технологическом институте. Илеана одержала победу на конкурсе «Мисс Венесуэла 2023», став третьей представительницей штата Амазонас, удостоенной этого титула. Валентина Алексеева (Россия) вошла в топ-12 Валентина Алексеева из Чувашии также участвовала в конкурсе и уверенно заняла одно из ведущих мест, попав в топ-12 участников. В свои 18 лет она удостоилась звания «Мисс Чувашия 2023», а затем завоевала титул «Мисс Россия 2024». В процессе подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» Валентина активно работала над реализацией благотворительных проектов. Личная жизнь и увлечения Валентины Валентина — очень разносторонняя личность. Она увлекается спортом и ораторским мастерством, ведет активную жизнь в университетских кругах, профессионально изучая медицину в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Девушка активно делится своими увлечениями и мыслями с подписчиками в социальных сетях. Интересные факты Среди увлечений Валентины можно выделить танцы и защиту окружающей среды. Ее учебный процесс отличался интенсивной подготовкой, что позволило ей успешно сдать ЕГЭ и стать обладательницей золотой медали. Другие участницы конкурса Топ-12 конкурса составили: Топ-30 также отмечен участницами из :
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