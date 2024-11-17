Самая красивая девушка России проиграла в конкурсе «Мисс Вселенная 2024»: результаты международного конкурса

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024» прошел в Мексике. На этот раз титул «Мисс Вселенная» достался Виктории Кьер Тейлвиг из Дании. URA.RU подводит итоги конкурса и рассказывает о биографиях победительницы и первой четверки вице-мисс, а также о россиянке Валентине Алексеевой, которая достойно представила свою страну и сумела войти в топ-12.
Победительница — Виктория Кьер Тейлвиг (Дания)
С ранних лет 20-летняя предприниматель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг занималась танцами и представляла свою страну на престижных чемпионатах. У нее есть награды с европейских и мировых соревнованиях по танцам.
Кроме того, Виктория имеет магистерскую степень в области бизнеса и маркетинга, а также опыт работы в ювелирной промышленности. В качестве активного волонтера она стремится продвигать программы по поддержке молодежи. В будущем Виктория мечтает учиться в Гарварде на факультете права, чтобы еще больше развивать свои навыки и возможности для помощи другим.
Первая вице-мисс — Чидимма Адетшина (Нигерия)
Чидимма Адетшина — нигерийско-южноафриканская модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная Нигерия 2024». Она отказалась от участия в «Мисс Вселенная ЮАР» из-за вопросов о двойном гражданстве и снялась с конкурса после расследования о подозрениях в мошенничестве с гражданством ее матери.
Адетшина, родившаяся в Соуэто и выросшая в Кейптауне ЮАР, является студенткой юридического факультета. В результате спорных обстоятельств ее южноафриканские документы были аннулированы. В конце августа 2024 года она выиграла «Мисс Вселенная Нигерия», что дало ей право представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в ноябре 2024 года в Мексике.
Вторая вице-мисс — Мария Фернанда Бельтран (Мексика)
Мария Фернанда Бельтран, 24-летняя модель и студентка, стала победительницей конкурса Miss Grand International 2023. Она также является основателем благотворительной организации MARBE и владеет тремя языками. Мария активно продолжает развивать свою карьеру не только в области моделинга, но и в сфере социальных инициатив.
Третья вице-мисс — Сучата Чуангсри (Таиланд)
Сучата Чуангсри свободно владеет тайским, китайским и английским языками. Она родилась в Пхукете и сейчас обучается на факультете политологии в университете Таммасат. В 2022 году Опал заняла третье место на конкурсе «Мисс Вселенная Таиланд». В 2013 году ей пришлось перенести операцию по удалению доброкачественной опухоли в груди.
Чуангсри активно представляла Таиланд на международной арене, участвуя в значимых мероприятиях. Она также принимала участие в церемониях коронации и культурных обменах, например, в праздновании столетия Турции, которое прошло в Бангкоке.
Четвертая вице-мисс — Илеана Маркез (Венесуэла)
Илеана Маркес в прошлом году была удостоена титула «Мисс Венесуэла 2023», став первой матерью, которая смогла завоевать этот престижный конкурс. Она родилась в венесуэльском городе Валенсия и получила начальное образование в Технологическом институте. Илеана одержала победу на конкурсе «Мисс Венесуэла 2023», став третьей представительницей штата Амазонас, удостоенной этого титула.
Валентина Алексеева (Россия) вошла в топ-12
Валентина Алексеева из Чувашии также участвовала в конкурсе и уверенно заняла одно из ведущих мест, попав в топ-12 участников. В свои 18 лет она удостоилась звания «Мисс Чувашия 2023», а затем завоевала титул «Мисс Россия 2024». В процессе подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» Валентина активно работала над реализацией благотворительных проектов.
Личная жизнь и увлечения Валентины
Валентина — очень разносторонняя личность. Она увлекается спортом и ораторским мастерством, ведет активную жизнь в университетских кругах, профессионально изучая медицину в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Девушка активно делится своими увлечениями и мыслями с подписчиками в социальных сетях.
Интересные факты
Среди увлечений Валентины можно выделить танцы и защиту окружающей среды. Ее учебный процесс отличался интенсивной подготовкой, что позволило ей успешно сдать ЕГЭ и стать обладательницей золотой медали.
Другие участницы конкурса
Топ-12 конкурса составили:
- Перу — Татьяна Калмелл;
- Чили — Эмилия Дидес;
- Боливия — Джулиана Барриентос;
- Канада — Эшли Каллингбулл;
- Аргентина — Магали Бенехам;
- Пуэрто Рико — Дженнифер Колон.
Топ-30 также отмечен участницами из :
- Доминиканской Республики — Селин Сантос;
- Филиппин — Челси Манало;
- Зимбабве — Сакхил Дубе;
- Индии — Риа Сингха;
- Финляндии — Матильда Виртавуори;
- Малайзии — Сандра Лим;
- Франции — Индира Ампиот;
- Японии — Кая Чакраборти;
- Эквадора — Мара Топич;
- Камбоджи — Дэвин Прасат;
- Вьетнама — Нгуен Цао Ко Дуен;
- Египта — Логина Салах;
- Арубы — Анук Эман;
- Китая — Цзя Ци;
- Кубы — Марианела Анчета;
- Макао — Кассандра Чиу;
- Сербии — Ивана Тришич;
- Никарагуа — Гейссель Гарсия.
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