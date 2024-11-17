Танцовщица и бизнес-вумен: факты о победительнице «Мисс Вселенная 2024» Виктории Кьер

В Мексике в ночь на 17 ноября состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная 2024». Победу на нем одержала датчанка Виктория Кьер. Известно, что помимо модельной карьеры, девушка также имеет образование в сфере бизнеса и маркетинга и является чемпионкой Дании по танцам. Что известно о молодой победительнице — в материале URA.RU.
Титул победительницы
Виктория Кьер стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2024». Она покорила жюри своей харизмой и интеллектом, став обладательницей короны «Свет бесконечности», покрытой 18-каратным золотом.
Интересные факты о Виктория Кьер
Виктория Кьер родилась 13 ноября 2003 году в Дании. Она уже с подросткового возраста начала участвовать в конкурсах красоты. Так, в 2021 году Виктория заняла второе место на конкурсе «Мисс Дания». В следующем году она получила титул «Мисс Гранд-Дания» и вошла в топ-20 среди 67 участниц в международном конкурсе «Мисс Гранд Интернешнл».
Образование и волонтерская деятельность
Виктория является чемпионкой Дании по танцам и имеет магистерскую степень в сфере бизнеса и маркетинга. Она совмещала учебу с работой в ювелирной сфере, а также активно занималась волонтерской деятельностью, продвигая благотворительные проекты и права молодежи. Сейчас Виктория мечтает поступить в Гарвард для изучения права.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.