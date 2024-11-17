Танцовщица и бизнес-вумен: факты о победительнице «Мисс Вселенная 2024» Виктории Кьер

Датчанка Виктория Кьер Тейлвиг победила на «Мисс Вселенная — 2024»
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Виктория Кьер в студенческие годы активно занималась волонтерством
Виктория Кьер в студенческие годы активно занималась волонтерством Фото:

В Мексике в ночь на 17 ноября состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная 2024». Победу на нем одержала датчанка Виктория Кьер. Известно, что помимо модельной карьеры, девушка также имеет образование в сфере бизнеса и маркетинга и является чемпионкой Дании по танцам. Что известно о молодой победительнице  — в материале URA.RU.

Титул победительницы 

Виктория Кьер стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2024». Она покорила жюри своей харизмой и интеллектом, став обладательницей короны «Свет бесконечности», покрытой 18-каратным золотом.

Интересные факты о Виктория Кьер

Виктория Кьер родилась 13 ноября 2003 году в Дании. Она уже с подросткового возраста начала участвовать в конкурсах красоты. Так, в 2021 году Виктория заняла второе место на конкурсе «Мисс Дания». В следующем году она получила титул «Мисс Гранд-Дания» и вошла в топ-20 среди 67 участниц в международном конкурсе «Мисс Гранд Интернешнл».

Образование и волонтерская деятельность

Виктория является чемпионкой Дании по танцам и имеет магистерскую степень в сфере бизнеса и маркетинга. Она совмещала учебу с работой в ювелирной сфере, а также активно занималась волонтерской деятельностью, продвигая благотворительные проекты и права молодежи. Сейчас Виктория мечтает поступить в Гарвард для изучения права.

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В Мексике в ночь на 17 ноября состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная 2024». Победу на нем одержала датчанка Виктория Кьер. Известно, что помимо модельной карьеры, девушка также имеет образование в сфере бизнеса и маркетинга и является чемпионкой Дании по танцам. Что известно о молодой победительнице  — в материале URA.RU. Титул победительницы  Виктория Кьер стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2024». Она покорила жюри своей харизмой и интеллектом, став обладательницей короны «Свет бесконечности», покрытой 18-каратным золотом. Интересные факты о Виктория Кьер Виктория Кьер родилась 13 ноября 2003 году в Дании. Она уже с подросткового возраста начала участвовать в конкурсах красоты. Так, в 2021 году Виктория заняла второе место на конкурсе «Мисс Дания». В следующем году она получила титул «Мисс Гранд-Дания» и вошла в топ-20 среди 67 участниц в международном конкурсе «Мисс Гранд Интернешнл». Образование и волонтерская деятельность Виктория является чемпионкой Дании по танцам и имеет магистерскую степень в сфере бизнеса и маркетинга. Она совмещала учебу с работой в ювелирной сфере, а также активно занималась волонтерской деятельностью, продвигая благотворительные проекты и права молодежи. Сейчас Виктория мечтает поступить в Гарвард для изучения права.
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