Бжания назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал протесты в Сухуме, которые прошли 15 ноября, попыткой государственного переворота. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
«Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей Родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша Родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота», — передает агентство заявление Бжании в своем telegram-канале.
После того как протестующие освободят здания государственных структур, президент и парламент примут необходимые законодательные акты, отметил Бжания. Президент выразил готовность отказаться от своих полномочий и участвовать в предстоящих выборах как кандидат. Также он призвал граждан не поддаваться на провокации.
Массовые акции протеста начались в Абхазии 11 ноября. Участники выразили требование освободить арестованных лидеров оппозиции. В знак протеста они организовали блокировку всех трех мостов, ведущих из столицы Сухум, передает «Life.ru». Протестующие заявили о намерении удерживать блокаду до тех пор, пока власти не удовлетворят их требования. Один из мостов был разблокирован после того, как представители администрации дали обещание освободить некоторых задержанных политических активистов.
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