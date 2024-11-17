Оппозиция в Абхазии планирует создать временное правительство

Оппозиция Абхазии заявила о создании временного правительства в случае отставки текущего президента Аслана Бжания. Представитель оппозиционного движения «Аруаа» предложил назначить главу Минфина Владимира Делбу на должности премьера и исполняющего обязанности президента до проведения новых выборов.
«В случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии координационный совет создаст временное правительство», — отметил представитель оппозиции. Его слова передает ТАСС. Он также подчеркнул, что на должность премьера и и.о . президента до новых выборов можно назначить главу Минфина Владимира Делбу.
В Абхазии, 15 ноября, недовольные жители республики, во главе с оппозицией, проникли на территорию президентской администрации. В ходе протеста они требовали отставки Аслана Бжания. Парламент республики до этого намеревался обсудить вопрос о ратификации соглашения с Россией, которое предусматривает реализацию инвестиционных проектов российскими компаниями на абхазской территории. Это и послужило поводом для недовольства со стороны оппозиции, которая уверена, что такое сотрудничество нанесет экономический вред самой республике.
Сначала президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку, передает «Национальная служба новостей». Однако затем он заявил, что протест оппозиции 15 ноября являлся попыткой госпереворота, сообщает RT.
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