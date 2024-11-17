В Питере полиция задержала наркодилера, торгующего через интернет

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали наркодилера, который распространял запрещенные вещества при помощи Telegram
Полицейские Санкт-Петербурга задержали наркодилера, который распространял запрещенные вещества при помощи Telegram Фото:

Полиция Санкт-Петербурга арестовала администратора магазина в Telegram, который осуществлял торговлю наркотиками. Об этом сообщает «Фонтанка».

«[Полицейским управлением по обороту наркотиков Санкт-Петербурга] задержан 29-летний житель поселка Бугры. На жизнь молодой человек решил зарабатывать продажей наркотиков, для этого он создал магазин в мессенджере Telegram», — передают журналисты издания. 

При обыске автомобиля дилера полицейские обнаружили шприц с тяжелым наркотиком. При личном обыске у подозреваемого нашли другие запрещенные вещества. Также у дилера изъяли мобильный телефон при помощи которого он и осуществлял преступную деятельность. 

На днях в Челябинской области также полицейскими была проведена соответствующая операция. Была задержана местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. Она раскладывала по тайникам свертки с наркотическим веществом, а именно — мефедроном

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Полиция Санкт-Петербурга арестовала администратора магазина в Telegram, который осуществлял торговлю наркотиками. Об этом сообщает «Фонтанка». «[Полицейским управлением по обороту наркотиков Санкт-Петербурга] задержан 29-летний житель поселка Бугры. На жизнь молодой человек решил зарабатывать продажей наркотиков, для этого он создал магазин в мессенджере Telegram», — передают журналисты издания.  При обыске автомобиля дилера полицейские обнаружили шприц с тяжелым наркотиком. При личном обыске у подозреваемого нашли другие запрещенные вещества. Также у дилера изъяли мобильный телефон при помощи которого он и осуществлял преступную деятельность.  На днях в Челябинской области также полицейскими была проведена соответствующая операция. Была задержана местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. Она раскладывала по тайникам свертки с наркотическим веществом, а именно — мефедроном. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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