В Питере полиция задержала наркодилера, торгующего через интернет

Полиция Санкт-Петербурга арестовала администратора магазина в Telegram, который осуществлял торговлю наркотиками. Об этом сообщает «Фонтанка».
«[Полицейским управлением по обороту наркотиков Санкт-Петербурга] задержан 29-летний житель поселка Бугры. На жизнь молодой человек решил зарабатывать продажей наркотиков, для этого он создал магазин в мессенджере Telegram», — передают журналисты издания.
При обыске автомобиля дилера полицейские обнаружили шприц с тяжелым наркотиком. При личном обыске у подозреваемого нашли другие запрещенные вещества. Также у дилера изъяли мобильный телефон при помощи которого он и осуществлял преступную деятельность.
На днях в Челябинской области также полицейскими была проведена соответствующая операция. Была задержана местная жительница, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков. Она раскладывала по тайникам свертки с наркотическим веществом, а именно — мефедроном.
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