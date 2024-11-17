Застройщики обвинили государство в высоких ценах на жилье

В России продолжают расти цены на жилье, причем повышается именно стоимость квадратного метра. Помимо этого растет и цена на аренду жилья. В Госдуме считают, что именно застройщики виноваты в этом, однако сами представители строительной сферы обвиняют государство. Об этом застройщики рассказали в разговоре с журналистами.
«Вот винят во всем тех, кто строит жилье. Но почему мы не можем продавать то, что построили, дешевле? А вот почему: у нас завышенные кадастровые стоимости объектов, оторванные от реальных рыночных цены, невозможность продать по рыночной стоимости — тысячи объектов с зашкаливаемой кадастровой стоимостью. И закон, который говорит, что ты обязан продать не меньше 75% от кадастровой стоимости. Иначе государство будет расценивать это как скрытие дохода...», — рассказал argumenti.ru один из застройщиков на условиях анонимности.
Сами обозреватели также напомнили, что в России с июля 2024 года отменили так называемую льготную «для всех» под 8% годовых. Они также отмечают, ссылаясь на экспертов, что за октябрь выдача ипотек упала на 21%, а по сравнению с сентябрём количество выдач снизилось на 21,7%.
На пленарном заседании Госдумы 12 ноября председатель Вячеслав Володин выразил критику по поводу роста стоимости квадратного метра жилья. Он указал на противоречие между падением спроса на жилье и увеличением его стоимости со стороны Минстроя на 15-20% с начала года.
Аналогичное мнение выразил и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который подчеркнул, что нынешнее поведение застройщиков, удерживающих высокие цены несмотря на падение спроса, является недопустимым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.