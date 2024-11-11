Что делать, если ипотечный платеж стал неподъемным: три варианта решения проблемы

В России наблюдается увеличение просрочки ипотечной задолженности. Ее объем в сентябре 2024 года вырос на 6%, достигнув более чем 80 миллиардов рублей. Это стало максимальным показателем за всю историю отечественного рынка ипотечного кредитования. Что делать в случае просрочки, какие способы решения существуют — в материале URA.RU.
Рост количества просроченных платежей
Эксперты ЦИАН отметили значительное увеличение объема просроченной ипотечной задолженности в России за сентябрь 2024 года. В своем отчете аналитики сообщили, что задолженность увеличилась на 6%, достигнув рекордного уровня в 80 миллиардов рублей. Этот показатель стал самым высоким за всю историю ипотечного рынка страны.
Доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечных кредитов в сентябре 2024 года также показала рост. На рынке новостроек эта доля составила 0,17%, а на вторичном рынке — 0,5%.
В 2022-2023 годах ситуация с просроченной задолженностью была более стабильной, и даже наблюдалось снижение ее доли до начала 2024 года. Однако текущий год принес изменения: с начала года доля просрочки на первичном рынке начала увеличиваться, а на вторичном рынке этот процесс начался с апреля
Как решить проблему с просроченными платежами
Когда финансовое положение заемщика ухудшается, важно не усугублять ситуацию. Директор ипотечного центра «Миэль» Юлия Ибрагимова предостерегает от идеи взять потребительский кредит для покрытия ипотечных платежей, передает РИА Новости. Такой шаг только увеличит долговую нагрузку из-за более высоких процентных ставок по потребительским кредитам. Первоочередным вариантом является обращение в банк, где было получено одобрение, с заявлением об изменении условий погашения.
Ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы — это период, когда заемщик временно освобождается от обязательства по ежемесячной оплате основного долга по ипотеке, но проценты продолжают начисляться. Этот период может составлять до шести месяцев, в течение которых платежи по основному долгу приостанавливаются, но после его окончания заемщик должен продолжить выплаты согласно графику, и общий срок кредита увеличивается на период каникул.
Условия предоставления каникул:
- Жилье, приобретенное в ипотеку, должно быть единственным у заемщика.
- Сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей.
- Каникулы можно оформить только один раз.
- Должны присутствовать обстоятельства, позволяющие отложить платежи, что должно быть закреплено в законодательстве.
Важно понимать, что в период каникул проценты по ипотеке продолжают начисляться. Эти проценты добавляются к общей сумме долга, который заемщик должен будет погасить после окончания периода льгот. Например, если ежемесячный платеж составляет 50 тысяч рублей, 20 тысяч из которых идут на уплату процентов, то за шесть месяцев каникул процентный долг составит 120 тысяч рублей.
Эксперты советуют, по возможности, продолжать делать частичные платежи в период каникул. Эти платежи будут идти на погашение основного долга, что позволит уменьшить общую сумму начисленных процентов после возобновления полноценных платежей.
Кредитные каникулы фиксируются в кредитной истории, но не должны ухудшать ее качество. Однако на практике могут возникнуть ошибки со стороны банковских работников, которые могут воспринять каникулы как просрочку платежей, что негативно скажется на возможности получения кредитов в будущем.
Реструктуризация кредита
Реструктуризация кредита — это процесс изменения условий кредитного договора, который предполагает продление срока погашения долга и, как следствие, уменьшение размера ежемесячных платежей. Эта процедура не имеет строгих ограничений по сроку или сумме кредита, что делает ее доступной для широкого круга заемщиков.
Для начала процедуры реструктуризации необходимо предоставить кредитору веские доказательства снижения платежеспособности. К таким причинам могут относиться:
- Увольнение или значительное уменьшение дохода.
- Рождение ребенка.
- Смерть супруга или близкого родственника.
- Длительное лечение.
- Получение инвалидности и другие обстоятельства.
При реструктуризации кредита банк обычно увеличивает срок погашения по сравнению с первоначальным. Это приводит к уменьшению суммы ежемесячного платежа, что делает кредит более управляемым для заемщика в новых условиях его финансовой жизни.
В некоторых случаях банки предоставляют заемщикам льготный период, в течение которого они должны выплачивать не менее 50% от обычной суммы ежемесячного платежа. Этот период может длиться до девяти месяцев. Невыплаченные в течение этого времени проценты и основной долг автоматически переносятся на будущие платежи, что также помогает заемщикам адаптироваться к измененным обстоятельствам без риска ухудшения кредитной истории.
Реструктуризация задолженности влияет на кредитную историю, так как в ней будет отражена информация об изменении условий погашения. Это может повлиять на решения других кредиторов в будущем, в том числе при рассмотрении возможности рефинансирования. Новый кредитор может учитывать, что заемщик не смог выплатить предыдущий на первоначальных условиях, что потенциально может повлиять на решение о предоставлении нового кредита.
Продажа ипотечного жилья
В последнее время в России вступил в силу закон, который значительно упрощает процесс продажи заложенного жилья для заемщиков, испытывающих финансовые трудности. Это изменение предоставляет заемщикам больше контроля над своей ситуацией и позволяет избежать более серьезных финансовых последствий.
Ранее заемщики, желающие продать свою ипотечную квартиру, должны были полностью погасить ипотечный кредит. Однако новый закон позволяет продать жилье, не дожидаясь полного погашения ипотеки. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова подчеркивает, что теперь достаточно получить согласие банка, после чего у заемщика есть четыре месяца на оформление всех необходимых документов и продажу объекта.
Необходимо учитывать, что на самостоятельную продажу заложенного жилья наложены определенные ограничения. Например, квартира не должна быть заложена несколькими залогодержателями, и процедура не должна начинаться после того, как банк уже обратил взыскание на имущество. Кроме того, нельзя начинать процесс, если залогодатель уже пытался реализовать имущество самостоятельно и не уложился в сроки или отказался от продажи.
Если квартира была в собственности менее пяти лет, то при ее продаже необходимо уплатить НДФЛ в размере 13% с разницы между ценой покупки и продажи. Это значит, что если квартира была куплена за пять миллионов рублей, а продана за семь миллионов, налог будет начислен с двух миллионов рублей.
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