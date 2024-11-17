Оппозиция Грузии устроила шествие против результатов выборов

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В Грузии недовольные парламентскими выборами граждане организовали митинг
В Грузии недовольные парламентскими выборами граждане организовали митинг Фото:

В Тбилиси (Грузия) проходит массовое шествие против результатов парламентских выборов. Участниками протестных движений являются представители грузинских оппозиционных партий, их сторонники и гражданские активисты. Об этом сообщает ТАСС.

«Часть оппозиционеров со своими сторонниками собралась у станции метро „Марджанишвили“, некоторые — у парка Ваке, еще одна часть — у здания Федерации футбола Грузии. Все они планируют дойти до здания парламента. К протестующим планируют присоединиться и некоторые студенты из разных вузов», — передают российские журналисты.

Ранее в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Однако оппозиционные партии отказались признавать результаты, считая, что они были сфальсифицированы. 

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В Тбилиси (Грузия) проходит массовое шествие против результатов парламентских выборов. Участниками протестных движений являются представители грузинских оппозиционных партий, их сторонники и гражданские активисты. Об этом сообщает ТАСС. «Часть оппозиционеров со своими сторонниками собралась у станции метро „Марджанишвили“, некоторые — у парка Ваке, еще одна часть — у здания Федерации футбола Грузии. Все они планируют дойти до здания парламента. К протестующим планируют присоединиться и некоторые студенты из разных вузов», — передают российские журналисты. Ранее в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК Грузии, победу одержала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Однако оппозиционные партии отказались признавать результаты, считая, что они были сфальсифицированы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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