Стали известны результаты парламентских выборов в Грузии

На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правящая партия Грузии победила на выборах в парламент
Правящая партия Грузии победила на выборах в парламент Фото:

В Грузии на выборах в парламент победила правящая партия страны, она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Об это говорится в данных Центризбиркома. 

«Правящая партия Грузии победила на парламентских выборах с 53,93% [голосов избирателей]», — говорится в данных ЦИК, информацию передает ТАСС. Также партия получила 89 мандатов. 

В Тбилиси на фоне парламентских выборов проходят протесты оппозиции. Несколько сотен человек шли по улицам города, требуя пересмотра итогов голосования. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грузии на выборах в парламент победила правящая партия страны, она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Об это говорится в данных Центризбиркома.  «Правящая партия Грузии победила на парламентских выборах с 53,93% [голосов избирателей]», — говорится в данных ЦИК, информацию передает ТАСС. Также партия получила 89 мандатов.  В Тбилиси на фоне парламентских выборов проходят протесты оппозиции. Несколько сотен человек шли по улицам города, требуя пересмотра итогов голосования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...