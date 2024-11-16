Стали известны результаты парламентских выборов в Грузии

В Грузии на выборах в парламент победила правящая партия страны, она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Об это говорится в данных Центризбиркома.
«Правящая партия Грузии победила на парламентских выборах с 53,93% [голосов избирателей]», — говорится в данных ЦИК, информацию передает ТАСС. Также партия получила 89 мандатов.
В Тбилиси на фоне парламентских выборов проходят протесты оппозиции. Несколько сотен человек шли по улицам города, требуя пересмотра итогов голосования.
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