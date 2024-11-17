В Германии восхитились речью Путина на Валдайском форуме

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В Германии отметили, что Путин представил на форуме свою доктрину
В Германии отметили, что Путин представил на форуме свою доктрину Фото:
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Российский лидер Владимир Путин выразил позицию победителя в своем выступлении на дискуссионном форуме «Валдайского клуба» после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает газета Spiegel.

«Его слова не оставили сомнений в том, что он видит себя победителем конфликта на Украине, лидером Глобального Юга — и предлагает свои условия Западу», — передает Spiegel. Там добавили, что на Валдайском форуме была представлена «доктрина Путина».

Ранее Путин на форуме «Валдай» заинтересовался заявлениями Трампа о желании завершить украинский конфликт. Российский лидер выразил сомнения в отношении заявлений главы США, касающихся украинского кризиса. Путин указал на возможные расхождения между предвыборными обещаниями и реальными действиями Трампа.

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Российский лидер Владимир Путин выразил позицию победителя в своем выступлении на дискуссионном форуме «Валдайского клуба» после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает газета Spiegel. «Его слова не оставили сомнений в том, что он видит себя победителем конфликта на Украине, лидером Глобального Юга — и предлагает свои условия Западу», — передает Spiegel. Там добавили, что на Валдайском форуме была представлена «доктрина Путина». Ранее Путин на форуме «Валдай» заинтересовался заявлениями Трампа о желании завершить украинский конфликт. Российский лидер выразил сомнения в отношении заявлений главы США, касающихся украинского кризиса. Путин указал на возможные расхождения между предвыборными обещаниями и реальными действиями Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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