16 ноября 2024

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы и ее ребенка в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Делом о гибели роженицы и младенца заинтересовались в Москве Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одном из родильных домов в Магнитогорске Челябинской области. Это привело к гибели роженицы и плода. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ.

«Во „ВКонтакте“ размещено обращение о некачественном оказании медицинской помощи женщине в одном из родильных домов в Магнитогорске, что привело к гибели роженицы и плода. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах дела», — рассказали в telegram-канале ведомства.

В центральном аппарате ведомства будут ждать и результатов расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве.

Как URA.RU писало ранее, в роддоме №1 города Магнитогорска при родах умерла женщина и ее ребенок. Мужу погибшей врачи сообщили, что роженица спит, но она находилась в коме, из которой не вышла.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одном из родильных домов в Магнитогорске Челябинской области. Это привело к гибели роженицы и плода. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ. «Во „ВКонтакте“ размещено обращение о некачественном оказании медицинской помощи женщине в одном из родильных домов в Магнитогорске, что привело к гибели роженицы и плода. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах дела», — рассказали в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате ведомства будут ждать и результатов расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве. Как URA.RU писало ранее, в роддоме №1 города Магнитогорска при родах умерла женщина и ее ребенок. Мужу погибшей врачи сообщили, что роженица спит, но она находилась в коме, из которой не вышла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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