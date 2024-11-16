Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы и ее ребенка в Магнитогорске

17 ноября 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Делом о гибели роженицы и младенца заинтересовались в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одном из родильных домов в Магнитогорске Челябинской области. Это привело к гибели роженицы и плода. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ. «Во „ВКонтакте“ размещено обращение о некачественном оказании медицинской помощи женщине в одном из родильных домов в Магнитогорске, что привело к гибели роженицы и плода. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах дела», — рассказали в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате ведомства будут ждать и результатов расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве. Как URA.RU писало ранее, в роддоме №1 города Магнитогорска при родах умерла женщина и ее ребенок. Мужу погибшей врачи сообщили, что роженица спит, но она находилась в коме, из которой не вышла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одном из родильных домов в Магнитогорске Челябинской области. Это привело к гибели роженицы и плода. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ. «Во „ВКонтакте“ размещено обращение о некачественном оказании медицинской помощи женщине в одном из родильных домов в Магнитогорске, что привело к гибели роженицы и плода. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах дела», — рассказали в telegram-канале ведомства. В центральном аппарате ведомства будут ждать и результатов расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве. Как URA.RU писало ранее, в роддоме №1 города Магнитогорска при родах умерла женщина и ее ребенок. Мужу погибшей врачи сообщили, что роженица спит, но она находилась в коме, из которой не вышла.