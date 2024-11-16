Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы и ее ребенка в Магнитогорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одном из родильных домов в Магнитогорске Челябинской области. Это привело к гибели роженицы и плода. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ.
«Во „ВКонтакте“ размещено обращение о некачественном оказании медицинской помощи женщине в одном из родильных домов в Магнитогорске, что привело к гибели роженицы и плода. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад об установленных обстоятельствах дела», — рассказали в telegram-канале ведомства.
В центральном аппарате ведомства будут ждать и результатов расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в Москве.
Как URA.RU писало ранее, в роддоме №1 города Магнитогорска при родах умерла женщина и ее ребенок. Мужу погибшей врачи сообщили, что роженица спит, но она находилась в коме, из которой не вышла.
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