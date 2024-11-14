В роддоме Магнитогорска умерла женщина и ее ребенок

14 ноября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Женщина обвиняет врачей в смерти подруги и ее ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU В роддоме №1 города Магнитогорска Челябинской области при родах умерла женщина и ее ребенок. Супругу несколько часов говорили, что женщина спит и поэтому не выходит на связь, хотя она уже была в коме, рассказал подруга погибшей Дариха Таукова. Факт гибели матери и ребенка подтвердили в министерстве здравоохранения региона. «Моя любимая подруга умерла при родах в родильном доме N1 [Магнитогорска], также погиб ребенок. С вечера 12.11.2024 по утро 13.11.2024 года не выходила на связь. Муж позвонил, врачи сказали, что она спит, проснется и перезвонит. Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — сообщила Таукова. Ее подруга лежала в роддоме на сохранении с многоводием. Врачи сообщили заранее, что плод крупный. В 6 утра 12 ноября роженицу перевели в предродовую палату, она держала связь с мужем. Потом перестала звонить и отвечать на звонки. Когда мужчина приехал в роддом, ему сообщили, что ребенок погиб, а супруга в коме. «Говорят, прилетал хирург из Челябинска, оперировал, но вечером 13 ноября нам сообщили, что она умерла. Здесь нет никакого сомнения, что была ошибка врача!» — уверена Таукова. В министерстве здравоохранения Челябинской области намерены провести проверку после гибели женщины. «В результате проверки будет дана оценка действий медиков в родильном доме №1 Магнитогорска на всех этапах работы с пациентом», — прокомментировали в ведомстве. За минувший год это уже третья трагедия в роддоме №1 города Магнитогорска. В январе женщина родила там мертвого ребенка, который задохнулся в утробе. Глава СКР Александр Бастрыкин требовал доложить по данному инциденту. В марте там умер еще один ребенок, который также скончался в утробе матери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В роддоме №1 города Магнитогорска Челябинской области при родах умерла женщина и ее ребенок. Супругу несколько часов говорили, что женщина спит и поэтому не выходит на связь, хотя она уже была в коме, рассказал подруга погибшей Дариха Таукова. Факт гибели матери и ребенка подтвердили в министерстве здравоохранения региона. «Моя любимая подруга умерла при родах в родильном доме N1 [Магнитогорска], также погиб ребенок. С вечера 12.11.2024 по утро 13.11.2024 года не выходила на связь. Муж позвонил, врачи сказали, что она спит, проснется и перезвонит. Затем абсолютно чужой человек передал, что там что-то не так», — сообщила Таукова. Ее подруга лежала в роддоме на сохранении с многоводием. Врачи сообщили заранее, что плод крупный. В 6 утра 12 ноября роженицу перевели в предродовую палату, она держала связь с мужем. Потом перестала звонить и отвечать на звонки. Когда мужчина приехал в роддом, ему сообщили, что ребенок погиб, а супруга в коме. «Говорят, прилетал хирург из Челябинска, оперировал, но вечером 13 ноября нам сообщили, что она умерла. Здесь нет никакого сомнения, что была ошибка врача!» — уверена Таукова. В министерстве здравоохранения Челябинской области намерены провести проверку после гибели женщины. «В результате проверки будет дана оценка действий медиков в родильном доме №1 Магнитогорска на всех этапах работы с пациентом», — прокомментировали в ведомстве. За минувший год это уже третья трагедия в роддоме №1 города Магнитогорска. В январе женщина родила там мертвого ребенка, который задохнулся в утробе. Глава СКР Александр Бастрыкин требовал доложить по данному инциденту. В марте там умер еще один ребенок, который также скончался в утробе матери.