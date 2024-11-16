16 ноября 2024

Собчак предложила курганскому депутату ГД Ильтякову вырастить свою «рожалку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Собчак возмутили слова курганского депутата
Собчак возмутили слова курганского депутата Фото:

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который в грубой форме заявил о необходимости с детства внедрять отказ от абортов. Она предложила политику вырастить свою «рожалку», а пока ее нет — не распоряжаться чужим телом.

«Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил, а до тех пор не распоряжаться чужим телом, великий мастер афоризмов», — написала Собчак в своем telegram-канале. К посту она прикрепила скриншот с сайта URA.RU, где описана позиция депутата по вопросу абортов.

Сам же Ильтяков заявил, что сказал все правильно, назвав вещи своими именами. По его словам, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, что редко приживается, а есть те, которые могут родить, но не хотят этого делать.

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Журналистка Ксения Собчак отреагировала на высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который в грубой форме заявил о необходимости с детства внедрять отказ от абортов. Она предложила политику вырастить свою «рожалку», а пока ее нет — не распоряжаться чужим телом. «Предлагаю депутату Госдумы от Курганской области Александру Ильтякову отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил, а до тех пор не распоряжаться чужим телом, великий мастер афоризмов», — написала Собчак в своем telegram-канале. К посту она прикрепила скриншот с сайта URA.RU, где описана позиция депутата по вопросу абортов. Сам же Ильтяков заявил, что сказал все правильно, назвав вещи своими именами. По его словам, есть много людей, которые стоят в очереди в перинатальный центр, чтобы сделать ЭКО, что редко приживается, а есть те, которые могут родить, но не хотят этого делать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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