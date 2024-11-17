NYT: чиновники США испугались решения Байдена разрешить удары ATACMS по России

Официальные лица США опасаются последствий после решения президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России американским оружием. Об этом написала The New York Times.
«Некоторые официальные лица США заявили, что опасаются, что использование Украиной ракет через границу может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции», — говорится в материале газеты. Отмечается, что некоторые чиновники Пентагона выступили против передачи ATACMS Украине, поскольку армия США имеет ограниченные запасы данного оружия.
Ожидается, что Украина нанесет первые удары американским оружием в ближайшие дни. Об этом ранее сообщили источники Reuters.
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