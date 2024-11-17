Reuters: Украина планирует впервые атаковать Россию оружием США в ближайшие дни

Администрация президента США Джо Байдена дала разрешение Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Согласно информации от источников Reuters, Киев собирается воспользоваться разрешением в ближайшее время.
«Источники сообщили, что Украина планирует провести свои первые дальние атаки в ближайшие дни, не раскрывая подробностей из-за проблем оперативной безопасности», — говорится в материале Reuters. Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.
Разрешение последовало за многочисленными просьбами президента Украины Владимира Зеленского. Изменение в политике Вашингтона произошло после того, как появились слухи о нахождении военных КНДР на территории России, подчеркивает агентство.
Ранее американская газета The New York Times подтвердила разрешение, выданное Байденом Киеву. По словам источников, ВСУ собираются нанести удары по Курской области.
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