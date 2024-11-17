17 ноября 2024

«Решение было ожидаемым»: Figaro вспомнила разрешение Парижа и Лондона на удары по России

Le Figaro: Франция и Британия одобряли удары ВСУ вглубь РФ своим оружием
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые СМИ сочли публикацию газеты как новость о разрешении Парижа и Лондона наносить удары вслед за Байденом
Некоторые СМИ сочли публикацию газеты как новость о разрешении Парижа и Лондона наносить удары вслед за Байденом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение президента США Джо Байдена одобрить удары ВСУ американским оружием по территории России было ожидаемым, ввиду того что Франция и Великобритания до этого приходили к похожей позиции. Об этом написала газета Le Figaro.

«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Джо Байден после нескольких месяцев настойчивых просьб дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS дальностью 300 километров», — говорится в публикации газеты.

Ранее СМИ сообщили о разрешении, выданном Парижем и Лондоном вслед за Байденом, которое позволит Украине наносить удары по России британскими Storm Shadow и французскими SCALP. Однако оригинальный текст публикации Le Figaro не подтверждает данной информации.

Ранее стало известно о решении Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России. Отмечалось, что Украина может воспользоваться одобрением в ближайшие дни.

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Решение президента США Джо Байдена одобрить удары ВСУ американским оружием по территории России было ожидаемым, ввиду того что Франция и Великобритания до этого приходили к похожей позиции. Об этом написала газета Le Figaro. «Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Джо Байден после нескольких месяцев настойчивых просьб дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS дальностью 300 километров», — говорится в публикации газеты. Ранее СМИ сообщили о разрешении, выданном Парижем и Лондоном вслед за Байденом, которое позволит Украине наносить удары по России британскими Storm Shadow и французскими SCALP. Однако оригинальный текст публикации Le Figaro не подтверждает данной информации. Ранее стало известно о решении Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России. Отмечалось, что Украина может воспользоваться одобрением в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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