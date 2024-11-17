«Решение было ожидаемым»: Figaro вспомнила разрешение Парижа и Лондона на удары по России

Решение президента США Джо Байдена одобрить удары ВСУ американским оружием по территории России было ожидаемым, ввиду того что Франция и Великобритания до этого приходили к похожей позиции. Об этом написала газета Le Figaro.
«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. Джо Байден после нескольких месяцев настойчивых просьб дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS дальностью 300 километров», — говорится в публикации газеты.
Ранее СМИ сообщили о разрешении, выданном Парижем и Лондоном вслед за Байденом, которое позволит Украине наносить удары по России британскими Storm Shadow и французскими SCALP. Однако оригинальный текст публикации Le Figaro не подтверждает данной информации.
Ранее стало известно о решении Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России. Отмечалось, что Украина может воспользоваться одобрением в ближайшие дни.
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