Зеленский записал видеообращение в связи с разрешением Байдена ударять вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором он прокомментировал публикации СМИ о разрешении Киеву наносить удары по России иностранным оружием. По его словам, «такие вещи не анонсируют, за себя скажут ракеты».
«План усиления Украины — это план победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заявил Зеленский в видеообращении в своем telegram-канале.
Ранее мировые СМИ написали о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь РФ американским оружием. Белый дом отказался от комментариев, писало Reuters. Подробнее о том, почему США молча изменили позицию и чего ждать после решения Байдена — в материале URA.RU.
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