Белый дом отказался обсудить разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России

Белый дом не стал комментировать публикации СМИ, в которых содержится информация о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары американским оружием вглубь России. Об этом сообщило Reuters.
«Белый дом отказался от комментариев», — говорится в материале Reuters. Публикация посвящена разрешению Байдена для ВСУ наносить удары по России.
Президент Соединенных Штатов ранее дал согласие на использование ВСУ американского оружия для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщили ведущие мировые СМИ вечером 17 ноября. Согласно данным агентства Reuters, украинская сторона может приступить к реализации данного разрешения в скором времени. Издание The New York Times отметило, что данное решение Байдена вызвало опасения среди некоторых американских чиновников, а представители Пентагона выразили свое несогласие с передачей Украине американских ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.