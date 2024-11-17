17 ноября 2024

Сбежавший из России Александр Васильев обрушился с критикой на русских женщин

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Васильев счел женщин России недостаточно развитыми во вкусе
Васильев счел женщин России недостаточно развитыми во вкусе Фото:

Уехавший из России бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев раскритиковал русских женщин за отсутствие вкуса, понимания своей формы и правильного выбора одежды. Свое резкое заявление искусствовед сделал в интервью литовским журналистам, комментируя выходящие выпуски проекта без его участия.

«Программа [„Модный приговор“] теперь полностью лишена критической начинки. Как мне объяснили в редакции, русскую женщину критиковать нельзя. Она, дескать, прекрасна априори. Но что значит — нельзя критиковать?! У нее недостаточно развит вкус, она не понимает свои формы и фигуру, она не понимает, как правильно выбирать одежду. Она не может быть прекрасна априори!» — заявил Васильев Delfi.

Ранее бывший ведущий «Модного приговора» заявил, что программа изжила себя. По его словам, российские девушки стали лучше одеваться, их одежда не бросается в глаза. При этом Васильев заявлял, что не жалеет об уходе из шоу.

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Уехавший из России бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев раскритиковал русских женщин за отсутствие вкуса, понимания своей формы и правильного выбора одежды. Свое резкое заявление искусствовед сделал в интервью литовским журналистам, комментируя выходящие выпуски проекта без его участия. «Программа [„Модный приговор“] теперь полностью лишена критической начинки. Как мне объяснили в редакции, русскую женщину критиковать нельзя. Она, дескать, прекрасна априори. Но что значит — нельзя критиковать?! У нее недостаточно развит вкус, она не понимает свои формы и фигуру, она не понимает, как правильно выбирать одежду. Она не может быть прекрасна априори!» — заявил Васильев Delfi. Ранее бывший ведущий «Модного приговора» заявил, что программа изжила себя. По его словам, российские девушки стали лучше одеваться, их одежда не бросается в глаза. При этом Васильев заявлял, что не жалеет об уходе из шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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