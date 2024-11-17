«Коммерсант»: врачи пожаловались на нехватку денег на лекарства от диабета

Врачи выразили обеспокоенность по поводу нехватки средств, выделенных из бюджета на закупку важных лекарств в рамках новой правительственной программы бесплатной медицинской помощи. Особенно критические замечания касаются предложенной стоимости препарата для диабетиков — неоваскулген — и средств для лечения заболеваний сетчатки глаза.
«Больницы просто не смогут работать себе в убыток и граждане останутся без современного лечения», — указывают врачи. Их жалобы передал «Коммерсант». По мнению специалистов, предлагаемые государством цены значительно ниже рыночных, что может привести к дефициту необходимых лекарств в больницах.
В октябре Минздрав РФ представил проект постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. В документе, предназначенном для общественного обсуждения, указывается на использование клинико-статистических групп заболеваний для определения стоимости медицинских услуг, что должно способствовать оптимизации расходов. Минздрав пообещал учесть все замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения проекта.
Ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. Врачи считают, что открытие сможет помочь миллионам людей с диабетом 1-го типа облегчить ввод препарата. Об этом ранее рассказали британские журналисты.
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