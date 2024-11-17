17 ноября 2024

«Коммерсант»: врачи пожаловались на нехватку денег на лекарства от диабета

© Служба новостей «URA.RU»
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Денег, выделяемых государством на лекарство от диабета, оказалось недостаточно
Денег, выделяемых государством на лекарство от диабета, оказалось недостаточно Фото:

Врачи выразили обеспокоенность по поводу нехватки средств, выделенных из бюджета на закупку важных лекарств в рамках новой правительственной программы бесплатной медицинской помощи. Особенно критические замечания касаются предложенной стоимости препарата для диабетиков — неоваскулген — и средств для лечения заболеваний сетчатки глаза.

«Больницы просто не смогут работать себе в убыток и граждане останутся без современного лечения», — указывают врачи. Их жалобы передал «Коммерсант». По мнению специалистов, предлагаемые государством цены значительно ниже рыночных, что может привести к дефициту необходимых лекарств в больницах.

В октябре Минздрав РФ представил проект постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. В документе, предназначенном для общественного обсуждения, указывается на использование клинико-статистических групп заболеваний для определения стоимости медицинских услуг, что должно способствовать оптимизации расходов. Минздрав пообещал учесть все замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения проекта.

Ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. Врачи считают, что открытие сможет помочь миллионам людей с диабетом 1-го типа облегчить ввод препарата. Об этом ранее рассказали британские журналисты.

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Врачи выразили обеспокоенность по поводу нехватки средств, выделенных из бюджета на закупку важных лекарств в рамках новой правительственной программы бесплатной медицинской помощи. Особенно критические замечания касаются предложенной стоимости препарата для диабетиков — неоваскулген — и средств для лечения заболеваний сетчатки глаза. «Больницы просто не смогут работать себе в убыток и граждане останутся без современного лечения», — указывают врачи. Их жалобы передал «Коммерсант». По мнению специалистов, предлагаемые государством цены значительно ниже рыночных, что может привести к дефициту необходимых лекарств в больницах. В октябре Минздрав РФ представил проект постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. В документе, предназначенном для общественного обсуждения, указывается на использование клинико-статистических групп заболеваний для определения стоимости медицинских услуг, что должно способствовать оптимизации расходов. Минздрав пообещал учесть все замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения проекта. Ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. Врачи считают, что открытие сможет помочь миллионам людей с диабетом 1-го типа облегчить ввод препарата. Об этом ранее рассказали британские журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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