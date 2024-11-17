17 ноября 2024

Ким Чен Ын выступил перед военными с речью по поводу происходящего на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Ким Чен Ын заявил, что Украину используют в качестве «ударного отряда» против РФ
Ким Чен Ын заявил, что Украину используют в качестве «ударного отряда» против РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что Соединенные Штаты и страны Запада используют Украину как инструмент для нападения на Россию. Об этом он заявил на собрании офицеров Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы должны рассматривать войну [Запада] с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд. Как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — сказал Ким Чен Ын.

Он также отметил, что «торговцы войной» продолжают поддерживать боевые действия, оказывая помощь Украине и Израилю. «Это приводит к участию в конфликте все большего числа стран и увеличивает уровень мировой нестабильности, что может привести к возникновению третьей мировой войны и приближает глобальную ситуацию к критическим рубежам», — указал лидер КНДР.

Ранее появились сообщения о прибытии военных Северной Кореи в Курскую область. Госдеп США насчитал 10 тысяч солдат, но не смог подтвердить эти данные. Что известно о слухах по поводу армии КНДР в России — в материале URA.RU.

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Глава КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что Соединенные Штаты и страны Запада используют Украину как инструмент для нападения на Россию. Об этом он заявил на собрании офицеров Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «Мы должны рассматривать войну [Запада] с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд. Как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — сказал Ким Чен Ын. Он также отметил, что «торговцы войной» продолжают поддерживать боевые действия, оказывая помощь Украине и Израилю. «Это приводит к участию в конфликте все большего числа стран и увеличивает уровень мировой нестабильности, что может привести к возникновению третьей мировой войны и приближает глобальную ситуацию к критическим рубежам», — указал лидер КНДР. Ранее появились сообщения о прибытии военных Северной Кореи в Курскую область. Госдеп США насчитал 10 тысяч солдат, но не смог подтвердить эти данные. Что известно о слухах по поводу армии КНДР в России — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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