Ким Чен Ын выступил перед военными с речью по поводу происходящего на Украине

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что Соединенные Штаты и страны Запада используют Украину как инструмент для нападения на Россию. Об этом он заявил на собрании офицеров Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Мы должны рассматривать войну [Запада] с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд. Как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — сказал Ким Чен Ын.
Он также отметил, что «торговцы войной» продолжают поддерживать боевые действия, оказывая помощь Украине и Израилю. «Это приводит к участию в конфликте все большего числа стран и увеличивает уровень мировой нестабильности, что может привести к возникновению третьей мировой войны и приближает глобальную ситуацию к критическим рубежам», — указал лидер КНДР.
Ранее появились сообщения о прибытии военных Северной Кореи в Курскую область. Госдеп США насчитал 10 тысяч солдат, но не смог подтвердить эти данные. Что известно о слухах по поводу армии КНДР в России — в материале URA.RU.
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