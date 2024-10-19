Нидерланды поставят Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро

Нидерланды намерены поставить Украине разведывательные беспилотники. Киеву хотят передать БПЛА на сумму 42,6 миллиона евро. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубе Брекелманс.
«В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках. <...> Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро», — заявил Брекелманс. Об этом политик написал в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют выделить для Украины 271 млн евро. Боеприпасы Киев на данную сумму получит в 2025 году.
Кроме того, власти официально разрешили Украине наносить удары по военным объектам на территории России с помощью истребителей F-16. Какие российские территории могут оказаться под ракетной угрозой — в материале URA.RU.
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