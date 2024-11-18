Bloomberg узнал о секретном плане Эрдогана по заморозке конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который состоится 19-20 ноября в Бразилии, представит свой мирный план, направленный на заморозку конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Эрдоган на встрече лидеров стран G20 собирается представить свое предложение по замораживанию конфликта на Украине», — говорится в материале агентства. По информации издания, предлагается отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на десять лет, а также создать демилитаризованную зону в Донбассе с размещением международных войск.
Кроме того, Эрдоган планирует предложить Киеву военные поставки в качестве компенсации за отказ от интеграции с НАТО. Турецкие власти считают данный план наиболее реалистичным, хотя и признают его сложность для Украины. Глава Турции рассчитывает убедить украинского лидера Владимира Зеленского участвовать в переговорах в Стамбуле, так как у него есть сведения о возможных территориальных потерях Украины в результате продолжения боевых действий.
Реджеп Тайип Эрдоган стремится восстановить роль медиатора в российско-украинском конфликте. 23 октября он приезжал в Казань для участия в саммите БРИКС и встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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