17 ноября 2024
16 ноября 2024

Пермский завод принудительно взыскивает 484 тысячи евро с агентства Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие снова подало заявление в суд
Предприятие снова подало заявление в суд Фото:

Завод «ОДК-Авиадвигатель» из Пермского края направил в арбитражный суд региона заявление о выдаче исполнительного листа. Предприятие требует принудительно взыскать с Европейского агентства по безопасности полетов 484 тысячи евро.

«Первая инстанция Арбитражного суда Пермского края. Заявление от „ОДК-Авиадвигатель“ о выдаче исполнительного листа направлено 12 ноября 2024 года», — говорится в картотеке суда.

В 2022 году «ОДК-Авиадвигатель» подал иск в суда на Европейское агентство по безопасности полетов. Завод хотел взыскать 484 тысячи евро, которые заплатил агентству за выдачу сертификата для двигателя ПД-14. Агентство приняло деньги, но услугу не оказало. Суд удовлетворил требования предприятия.

Пермский завод разрабатывал двигатель ПД-14 для самолетов МС-21. В 2018 году завод получил сертификат от Росавиации, а в 2018 году планировал получить документ от Евросоюза. Сроки перенесли на 2021 год, но сертификацию так и не сделали.

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Завод «ОДК-Авиадвигатель» из Пермского края направил в арбитражный суд региона заявление о выдаче исполнительного листа. Предприятие требует принудительно взыскать с Европейского агентства по безопасности полетов 484 тысячи евро. «Первая инстанция Арбитражного суда Пермского края. Заявление от „ОДК-Авиадвигатель“ о выдаче исполнительного листа направлено 12 ноября 2024 года», — говорится в картотеке суда. В 2022 году «ОДК-Авиадвигатель» подал иск в суда на Европейское агентство по безопасности полетов. Завод хотел взыскать 484 тысячи евро, которые заплатил агентству за выдачу сертификата для двигателя ПД-14. Агентство приняло деньги, но услугу не оказало. Суд удовлетворил требования предприятия. Пермский завод разрабатывал двигатель ПД-14 для самолетов МС-21. В 2018 году завод получил сертификат от Росавиации, а в 2018 году планировал получить документ от Евросоюза. Сроки перенесли на 2021 год, но сертификацию так и не сделали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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