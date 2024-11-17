Пермский завод принудительно взыскивает 484 тысячи евро с агентства Евросоюза

Завод «ОДК-Авиадвигатель» из Пермского края направил в арбитражный суд региона заявление о выдаче исполнительного листа. Предприятие требует принудительно взыскать с Европейского агентства по безопасности полетов 484 тысячи евро.
«Первая инстанция Арбитражного суда Пермского края. Заявление от „ОДК-Авиадвигатель“ о выдаче исполнительного листа направлено 12 ноября 2024 года», — говорится в картотеке суда.
В 2022 году «ОДК-Авиадвигатель» подал иск в суда на Европейское агентство по безопасности полетов. Завод хотел взыскать 484 тысячи евро, которые заплатил агентству за выдачу сертификата для двигателя ПД-14. Агентство приняло деньги, но услугу не оказало. Суд удовлетворил требования предприятия.
Пермский завод разрабатывал двигатель ПД-14 для самолетов МС-21. В 2018 году завод получил сертификат от Росавиации, а в 2018 году планировал получить документ от Евросоюза. Сроки перенесли на 2021 год, но сертификацию так и не сделали.
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