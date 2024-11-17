Задержан сожитель девушки, выпавшей в Екатеринбурге с 24-го этажа

Сожитель девушки, выпавшей в Екатеринбурге с 24-го этажа, задержан, но пока не опрошен из-за сильного опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Мужчина в момент трагедии находился в квартире и был сильно пьян. Временно его поместили в изолятор. Как только гражданин протрезвеет, его опросят. Он является главным свидетелем случившегося», — объяснил собеседник агентства.
25-летняя девушка выпала с лоджии на улице Цвиллинга, 8 вечером 17 ноября. Перед этим соседи слышали крики из ее квартиры. Родом она из Красноуфимского района, но проживала с гражданским мужем в Екатеринбурге. Тело погибшей обнаружили жильцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!