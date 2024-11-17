17 ноября 2024

Задержан сожитель девушки, выпавшей в Екатеринбурге с 24-го этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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УФСИН. Тюмень, уфсин, конвоирование, конвой, наручники
Мужчина может прояснить силовикам подробности трагедии Фото:

Сожитель девушки, выпавшей в Екатеринбурге с 24-го этажа, задержан, но пока не опрошен из-за сильного опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Мужчина в момент трагедии находился в квартире и был сильно пьян. Временно его поместили в изолятор. Как только гражданин протрезвеет, его опросят. Он является главным свидетелем случившегося», — объяснил собеседник агентства.

25-летняя девушка выпала с лоджии на улице Цвиллинга, 8 вечером 17 ноября. Перед этим соседи слышали крики из ее квартиры. Родом она из Красноуфимского района, но проживала с гражданским мужем в Екатеринбурге. Тело погибшей обнаружили жильцы.

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Сожитель девушки, выпавшей в Екатеринбурге с 24-го этажа, задержан, но пока не опрошен из-за сильного опьянения. Об этом URA.RU сообщил источник. «Мужчина в момент трагедии находился в квартире и был сильно пьян. Временно его поместили в изолятор. Как только гражданин протрезвеет, его опросят. Он является главным свидетелем случившегося», — объяснил собеседник агентства. 25-летняя девушка выпала с лоджии на улице Цвиллинга, 8 вечером 17 ноября. Перед этим соседи слышали крики из ее квартиры. Родом она из Красноуфимского района, но проживала с гражданским мужем в Екатеринбурге. Тело погибшей обнаружили жильцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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