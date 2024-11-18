Геомагнитная активность 19 ноября 2024: чего ждать метеозависимым

Вероятность магнитной бури 19 ноября составит 15%
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Ноябрь 2024 года не стал богат на магнитные бури
Ноябрь 2024 года не стал богат на магнитные бури Фото:

СМИ утверждают, что 19 ноября возможна магнитная буря. Прогноз геомагнитной обстановки на этот день указан сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Подробности о том, следует ли ожидать магнитную бурю в этот день, — в материале URA.RU.

Какая интенсивность будет у магнитной бури 19 ноября

Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатория солнечной астрономии, магнитная буря 19 ноября классифицируется как G1, что указывает на ее умеренную силу. Геомагнитная активность в течение суток будет варьироваться от одного до трех баллов.

Вероятность магнитной бури в этот день ученые оценивают в 15%, шторма — всего в 1%. До конца ноября новых магнитных бурь не предвидится.

Как защитить себя от воздействия магнитной бури

Большинство врачей считают, что нет необходимости предпринимать какие-либо особые меры. Научные доказательства влияния магнитных бурь на здоровье людей пока отсутствуют. Следовательно, врачи и ученые не рекомендуют специальную подготовку к таким событиям, полагая, что данная проблема преувеличена. Тем не менее, существует несколько общих советов, которых стоит придерживаться.

Регулярно проверяйте прогнозы погоды: оставайтесь в курсе ожидаемых магнитных бурь, чтобы вовремя принять необходимые меры.

Сократите физическую нагрузку: избегайте интенсивных физических упражнений и тяжёлой работы.

Обеспечьте себе достаточный отдых: старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки и делайте регулярные перерывы в течение дня.

Соблюдайте здоровое питание: исключите жирную, жареную пищу и отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам и зелени. Поддерживайте оптимальный уровень гидратации.

Контролируйте уровень стресса: практикуйте методы расслабления, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения.

Ограничьте потребление кофеина и алкоголя: эти вещества могут усилить симптомы метеочувствительности.

Больше времени проводите на открытом воздухе: совершайте прогулки в парках или лесах, но избегайте прямого солнечного света.

Практикуйте контрастный душ: это улучшит циркуляцию крови и поддержит сосуды в тонусе.

Ранее специалисты NASA, NOAA и Группы по прогнозированию солнечного цикла отмечали, что Солнце достигло пика своей активности в текущем цикле. По мнению экспертов, снижение этой активности в ближайшее время маловероятно. Более того, число магнитных бурь может возрасти к 2025 году.

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СМИ утверждают, что 19 ноября возможна магнитная буря. Прогноз геомагнитной обстановки на этот день указан сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Подробности о том, следует ли ожидать магнитную бурю в этот день, — в материале URA.RU. Какая интенсивность будет у магнитной бури 19 ноября Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатория солнечной астрономии, магнитная буря 19 ноября классифицируется как G1, что указывает на ее умеренную силу. Геомагнитная активность в течение суток будет варьироваться от одного до трех баллов. Вероятность магнитной бури в этот день ученые оценивают в 15%, шторма — всего в 1%. До конца ноября новых магнитных бурь не предвидится. Как защитить себя от воздействия магнитной бури Большинство врачей считают, что нет необходимости предпринимать какие-либо особые меры. Научные доказательства влияния магнитных бурь на здоровье людей пока отсутствуют. Следовательно, врачи и ученые не рекомендуют специальную подготовку к таким событиям, полагая, что данная проблема преувеличена. Тем не менее, существует несколько общих советов, которых стоит придерживаться. Регулярно проверяйте прогнозы погоды: оставайтесь в курсе ожидаемых магнитных бурь, чтобы вовремя принять необходимые меры. Сократите физическую нагрузку: избегайте интенсивных физических упражнений и тяжёлой работы. Обеспечьте себе достаточный отдых: старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки и делайте регулярные перерывы в течение дня. Соблюдайте здоровое питание: исключите жирную, жареную пищу и отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам и зелени. Поддерживайте оптимальный уровень гидратации. Контролируйте уровень стресса: практикуйте методы расслабления, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения. Ограничьте потребление кофеина и алкоголя: эти вещества могут усилить симптомы метеочувствительности. Больше времени проводите на открытом воздухе: совершайте прогулки в парках или лесах, но избегайте прямого солнечного света. Практикуйте контрастный душ: это улучшит циркуляцию крови и поддержит сосуды в тонусе. Ранее специалисты NASA, NOAA и Группы по прогнозированию солнечного цикла отмечали, что Солнце достигло пика своей активности в текущем цикле. По мнению экспертов, снижение этой активности в ближайшее время маловероятно. Более того, число магнитных бурь может возрасти к 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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