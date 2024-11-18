Геомагнитная активность 19 ноября 2024: чего ждать метеозависимым

СМИ утверждают, что 19 ноября возможна магнитная буря. Прогноз геомагнитной обстановки на этот день указан сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Подробности о том, следует ли ожидать магнитную бурю в этот день, — в материале URA.RU.
Какая интенсивность будет у магнитной бури 19 ноября
Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатория солнечной астрономии, магнитная буря 19 ноября классифицируется как G1, что указывает на ее умеренную силу. Геомагнитная активность в течение суток будет варьироваться от одного до трех баллов.
Вероятность магнитной бури в этот день ученые оценивают в 15%, шторма — всего в 1%. До конца ноября новых магнитных бурь не предвидится.
Как защитить себя от воздействия магнитной бури
Большинство врачей считают, что нет необходимости предпринимать какие-либо особые меры. Научные доказательства влияния магнитных бурь на здоровье людей пока отсутствуют. Следовательно, врачи и ученые не рекомендуют специальную подготовку к таким событиям, полагая, что данная проблема преувеличена. Тем не менее, существует несколько общих советов, которых стоит придерживаться.
Регулярно проверяйте прогнозы погоды: оставайтесь в курсе ожидаемых магнитных бурь, чтобы вовремя принять необходимые меры.
Сократите физическую нагрузку: избегайте интенсивных физических упражнений и тяжёлой работы.
Обеспечьте себе достаточный отдых: старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки и делайте регулярные перерывы в течение дня.
Соблюдайте здоровое питание: исключите жирную, жареную пищу и отдавайте предпочтение свежим овощам, фруктам и зелени. Поддерживайте оптимальный уровень гидратации.
Контролируйте уровень стресса: практикуйте методы расслабления, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения.
Ограничьте потребление кофеина и алкоголя: эти вещества могут усилить симптомы метеочувствительности.
Больше времени проводите на открытом воздухе: совершайте прогулки в парках или лесах, но избегайте прямого солнечного света.
Практикуйте контрастный душ: это улучшит циркуляцию крови и поддержит сосуды в тонусе.
Ранее специалисты NASA, NOAA и Группы по прогнозированию солнечного цикла отмечали, что Солнце достигло пика своей активности в текущем цикле. По мнению экспертов, снижение этой активности в ближайшее время маловероятно. Более того, число магнитных бурь может возрасти к 2025 году.
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