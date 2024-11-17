Застройщики ХМАО побили рекорд по вводу жилья

В Ханты-Мансийском автономном округе с января по сентябрь застройщики ввели более 537 тысяч квадратных метров жилья. Девелоперам удалось превысить прошлогодние результаты, сообщил URA.RU Росстат.
«Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в действие (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 537,2 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений», — говорится в исследовании службы статистики. К январю-сентябрю 2023 года показатель составил 104%.
С начала года больше всего жилья застройщики ввели в январе и августе. В каждом из этих месяцев было сдано более 90 тысяч квадратных метров. Если же говорить о частном секторе, то активнее всего девелоперы сдавали загородные дома в январе и феврале — более чем по 36 тысяч квадратных метров.
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