17 ноября 2024

Врио мэра Челябинска отчитал главу района, где ребенок получил ожоги в яме

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание, Алексей Лошкин. Челябинск, лошкин алексей
Алексей Лошкин потребовал у глав личное присутствие при устранении коммунальных аварий Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Курчатовского района Сергея Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где накануне получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений.

«Вы должны были лично присутствовать на аварийном объекте и докладывать о ремонте. Поручаю всем главам районов лично выезжать на объекты, где происходят аварийные ситуации, и на месте контролировать ход ремонта», — заявил Лошкин на аппаратном совещании.

Кроме того, Лошкин потребовал подготовить приказ о необходимости ограждения всех аварийных мест. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов предложил выполнять контрольные выезда на эти объекты для проверки.

Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Ребенок госпитализирован с ожогами, возбуждено уголовное дело.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Курчатовского района Сергея Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где накануне получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений. «Вы должны были лично присутствовать на аварийном объекте и докладывать о ремонте. Поручаю всем главам районов лично выезжать на объекты, где происходят аварийные ситуации, и на месте контролировать ход ремонта», — заявил Лошкин на аппаратном совещании. Кроме того, Лошкин потребовал подготовить приказ о необходимости ограждения всех аварийных мест. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов предложил выполнять контрольные выезда на эти объекты для проверки. Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Ребенок госпитализирован с ожогами, возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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