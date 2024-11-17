Врио мэра Челябинска отчитал главу района, где ребенок получил ожоги в яме

18 ноября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин потребовал у глав личное присутствие при устранении коммунальных аварий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Курчатовского района Сергея Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где накануне получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений. «Вы должны были лично присутствовать на аварийном объекте и докладывать о ремонте. Поручаю всем главам районов лично выезжать на объекты, где происходят аварийные ситуации, и на месте контролировать ход ремонта», — заявил Лошкин на аппаратном совещании. Кроме того, Лошкин потребовал подготовить приказ о необходимости ограждения всех аварийных мест. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов предложил выполнять контрольные выезда на эти объекты для проверки. Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Ребенок госпитализирован с ожогами, возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Курчатовского района Сергея Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где накануне получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений. «Вы должны были лично присутствовать на аварийном объекте и докладывать о ремонте. Поручаю всем главам районов лично выезжать на объекты, где происходят аварийные ситуации, и на месте контролировать ход ремонта», — заявил Лошкин на аппаратном совещании. Кроме того, Лошкин потребовал подготовить приказ о необходимости ограждения всех аварийных мест. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов предложил выполнять контрольные выезда на эти объекты для проверки. Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Ребенок госпитализирован с ожогами, возбуждено уголовное дело.