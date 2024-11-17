Врио мэра Челябинска отчитал главу района, где ребенок получил ожоги в яме

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин отчитал главу Курчатовского района Сергея Антипова за отсутствие ограждения ямы на Комсомольском проспекте, где накануне получил ожоги 11-летний мальчик. Он потребовал у всех глав районов лично присутствовать при устранении коммунальных аварий и проверять наличие ограждений.
«Вы должны были лично присутствовать на аварийном объекте и докладывать о ремонте. Поручаю всем главам районов лично выезжать на объекты, где происходят аварийные ситуации, и на месте контролировать ход ремонта», — заявил Лошкин на аппаратном совещании.
Кроме того, Лошкин потребовал подготовить приказ о необходимости ограждения всех аварийных мест. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов предложил выполнять контрольные выезда на эти объекты для проверки.
Одиннадцатилетний мальчик провалился в яму с кипятком возле дома №112 по Комсомольскому проспекту вечером 17 ноября. Ребенок госпитализирован с ожогами, возбуждено уголовное дело.
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