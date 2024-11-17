17 ноября 2024
16 ноября 2024

В ХМАО матери погибшего рабочего выплатят полмиллиона рублей за смерть сына

Руководство свалки в ХМАО заплатит полмиллиона рублей матери погибшего рабочего
© Служба новостей «URA.RU»
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Матери погибшего рабочего из ХМАО заплатят полмиллиона рублей
Матери погибшего рабочего из ХМАО заплатят полмиллиона рублей Фото:

После гибели работника на полигоне ТБО в Ханты-Мансийске прокуратура города подала в суд иск о компенсации морального вреда матери погибшего.  Суд постановил выплатить женщине полмиллиона рублей.

«В феврале 2024 года при исполнении трудовых обязанностей в результате несчастного случая на полигоне ТБО муниципального предприятия Ханты-Мансийска погиб рабочий. Суд взыскал с работодателя в пользу матери погибшего работника компенсацию в размере 500 тысяч рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

После инцидента Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований об охране труда на предприятии. Материалы проверки и иск с требованием выплатить компенсацию ведомство направило в суд. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО электромонтер компании ООО «Промстройинжиниринг» погиб, когда проводил работы на Западно-Сургутском нефтяном месторождении. Во время наведения порядка на кусте скважины рабочего ударило током.

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После гибели работника на полигоне ТБО в Ханты-Мансийске прокуратура города подала в суд иск о компенсации морального вреда матери погибшего.  Суд постановил выплатить женщине полмиллиона рублей. «В феврале 2024 года при исполнении трудовых обязанностей в результате несчастного случая на полигоне ТБО муниципального предприятия Ханты-Мансийска погиб рабочий. Суд взыскал с работодателя в пользу матери погибшего работника компенсацию в размере 500 тысяч рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. После инцидента Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований об охране труда на предприятии. Материалы проверки и иск с требованием выплатить компенсацию ведомство направило в суд. Прокуратура контролирует исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО электромонтер компании ООО «Промстройинжиниринг» погиб, когда проводил работы на Западно-Сургутском нефтяном месторождении. Во время наведения порядка на кусте скважины рабочего ударило током.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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