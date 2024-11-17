В ХМАО матери погибшего рабочего выплатят полмиллиона рублей за смерть сына

После гибели работника на полигоне ТБО в Ханты-Мансийске прокуратура города подала в суд иск о компенсации морального вреда матери погибшего. Суд постановил выплатить женщине полмиллиона рублей.
«В феврале 2024 года при исполнении трудовых обязанностей в результате несчастного случая на полигоне ТБО муниципального предприятия Ханты-Мансийска погиб рабочий. Суд взыскал с работодателя в пользу матери погибшего работника компенсацию в размере 500 тысяч рублей», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
После инцидента Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований об охране труда на предприятии. Материалы проверки и иск с требованием выплатить компенсацию ведомство направило в суд. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО электромонтер компании ООО «Промстройинжиниринг» погиб, когда проводил работы на Западно-Сургутском нефтяном месторождении. Во время наведения порядка на кусте скважины рабочего ударило током.
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