В Петербурге в жуткой аварии в центре города пострадал ребенок

В центре Санкт-Петербурга на пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Пестеля произошла авария с участием легкового автомобиля и такси, в результате чего пострадал 13-летний подросток. Он получил травмы головы средней тяжести.
«Около 23:30 у дома № 12 на набережной реки Фонтанки автомобиль Audi врезался в поворачивающее налево такси Hyundai Solaris», — передает «Фонтанка.ру». В результате столкновения подросток, находившийся в такси, был госпитализирован с травмами головы.
Отмечается, что 22-летний водитель Audi, который стал участником аварии, в текущем году неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За рулем Hyundai находился 22-летний гражданин РФ. Его машина принадлежит петербургской фирме, которая занимается перевозками. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
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