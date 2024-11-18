В Петербурге в жуткой аварии в центре города пострадал ребенок

В центре Петербурга водитель Audi врезался в такси, пострадал шестиклассник
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Серьезное ДТП произошло в центре Петербурга в результате столкновения двух авто
Серьезное ДТП произошло в центре Петербурга в результате столкновения двух авто Фото:

В центре Санкт-Петербурга на пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Пестеля произошла авария с участием легкового автомобиля и такси, в результате чего пострадал 13-летний подросток. Он получил травмы головы средней тяжести.

«Около 23:30 у дома № 12 на набережной реки Фонтанки автомобиль Audi врезался в поворачивающее налево такси Hyundai Solaris», — передает «Фонтанка.ру». В результате столкновения подросток, находившийся в такси, был госпитализирован с травмами головы.

Отмечается, что 22-летний водитель Audi, который стал участником аварии, в текущем году неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За рулем Hyundai находился 22-летний гражданин РФ. Его машина принадлежит петербургской фирме, которая занимается перевозками. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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В центре Санкт-Петербурга на пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Пестеля произошла авария с участием легкового автомобиля и такси, в результате чего пострадал 13-летний подросток. Он получил травмы головы средней тяжести. «Около 23:30 у дома № 12 на набережной реки Фонтанки автомобиль Audi врезался в поворачивающее налево такси Hyundai Solaris», — передает «Фонтанка.ру». В результате столкновения подросток, находившийся в такси, был госпитализирован с травмами головы. Отмечается, что 22-летний водитель Audi, который стал участником аварии, в текущем году неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За рулем Hyundai находился 22-летний гражданин РФ. Его машина принадлежит петербургской фирме, которая занимается перевозками. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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