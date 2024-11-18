В Тюмени в Комарово построят прямой заезд, который позволит миновать пробки

В Тюмени в 2025 году с Червишевского тракта построят прямую дорогу в микрорайоны Комарово и Тюменскую слободу. Заезд на улицу Уездную будет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«Проектными решениями указанного объекта предусматривается устройство смещенного примыкания с федеральной дороги Р-254 „Иртыш“ к улице Уездной. Данный заезд будет односторонним по направлению в сторону улицы Александра Протозанова, с исключением возможности выезда с территории Комарово на дорогу Р-254 „Иртыш“. Срок завершения полного комплекса строительно-монтажных работ — 2025 год», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в 2025-2026 годах в городе планируется построить улицы в Велижанском и Комаровском районах. Также в Тюмени на Тополиной появится снежный полигон.
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