В Тюмени в Комарово построят прямой заезд, который позволит миновать пробки

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Заезд будет односторонним
Заезд будет односторонним Фото:

В Тюмени в 2025 году с Червишевского тракта построят прямую дорогу в микрорайоны Комарово и Тюменскую слободу. Заезд на улицу Уездную будет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Проектными решениями указанного объекта предусматривается устройство смещенного примыкания с федеральной дороги Р-254 „Иртыш“ к улице Уездной. Данный заезд будет односторонним по направлению в сторону улицы Александра Протозанова, с исключением возможности выезда с территории Комарово на дорогу Р-254 „Иртыш“. Срок завершения полного комплекса строительно-монтажных работ — 2025 год», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в 2025-2026 годах в городе планируется построить улицы в Велижанском и Комаровском районах. Также в Тюмени на Тополиной появится снежный полигон.

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В Тюмени в 2025 году с Червишевского тракта построят прямую дорогу в микрорайоны Комарово и Тюменскую слободу. Заезд на улицу Уездную будет односторонним. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «Проектными решениями указанного объекта предусматривается устройство смещенного примыкания с федеральной дороги Р-254 „Иртыш“ к улице Уездной. Данный заезд будет односторонним по направлению в сторону улицы Александра Протозанова, с исключением возможности выезда с территории Комарово на дорогу Р-254 „Иртыш“. Срок завершения полного комплекса строительно-монтажных работ — 2025 год», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в 2025-2026 годах в городе планируется построить улицы в Велижанском и Комаровском районах. Также в Тюмени на Тополиной появится снежный полигон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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