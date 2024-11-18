Байден подливает масла в огонь, Путин не говорил с Эрдоганом о заморозке конфликта: главные заявления Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о разрешении США бить по РФ дальнобойным оружием. Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина, который предупреждал, что использование Украиной западного оружия может напрямую вовлечь страны НАТО и США в конфликт. Кроме того, в случае угрозы безопасности Россия может применить ответные меры. Эти и другие заявления Пескова во время конференц-колла с журналистами 18 ноября — в материале URA.RU.
Удары по РФ дальнобойным оружием
Песков рассказал, что информация об ударах ракетами ATACMS по территории РФ не имеет официального подтверждения от Белого дома и опубликована только в западных СМИ. Он считает, что уходящая администрация США будет продолжать эскалацию конфликта на Украине, а приход к власти Дональда Трампа может только ухудшить ситуацию и привести к новому витку напряженности. Песков также напомнил позицию Путина, который заявлял, что использование Украиной западного оружия будет означать прямое участие НАТО и США в конфликте и может повлечь за собой ответные меры.
Запрет на экспорт урана в США
По словам Пескова, Россия ввела зеркальные меры, прекратив экспорт урана в США. Он отметил, что это решение было принято в интересах России и не принесло ей ущерба. Он уточнил, что речь идет о симметричном ответе на санкции.
Ограничения на поставки обогащенного урана в США были введены 15 ноября в ответ на антироссийские санкции Запада. Ранее США объявили о прекращении импорта урановой продукции из РФ с 2028 года.
Разговор Путина и Макрона
Песков заявил, что Франция пока не проявляла инициативы по организации разговора Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Он подчеркнул, что диалог состоится, когда возникнут необходимость и желание у обеих сторон. Официальный представитель Кремля добавил, что президент РФ остается открытым для контактов.
Предложение Эрдогана по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 19-20 ноября в Бразилии представит свой план по украинскому конфликту, который включает в себя заморозку украинского конфликта, отказ от вступления Украины в НАТО в течение десять лет, а также создание демилитаризованной зоны в Донбассе с международными войсками. Песков заявил, что такой вариант недопустим для России.
Позиция России по протестам в Абхазии
Кремль заинтересован в нормализации ситуации в Абхазии. Песков подчеркнул, что разрешение конфликта должно происходить в «конституционном русле».
«Двусторонние отношения с Абхазией — это важный приоритет нашей внешней политики. Мы поддерживаем скорейшую нормализацию обстановки в республике», — добавил Песков. В Абхазии продолжаются протесты против законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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