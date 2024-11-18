В Екатеринбурге началось расследование после видео с голой гимназисткой

18 ноября 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Девочка после обнародования видео подверглась травле (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» началось расследование инцидента, связанного с издевательством над ученицей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «В данный период проводится внутреннее расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства случая», — кратко прокомментировали в горадминистрации. Как сообщалось ранее, две пятиклассницы, угрожая расправой, заставили свою одноклассницу раздеться догола и сняли это на видео. Потом унизительные кадры были разосланы одноклассникам и ребятам из других классов, а те, в свою очередь, поделились ими с учениками других школ. После этого девочка подверглась массовой травле. По утверждению источника агентства, руководство лицея якобы пыталось замять скандал, чтобы он не вышел за пределы учреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» началось расследование инцидента, связанного с издевательством над ученицей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «В данный период проводится внутреннее расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства случая», — кратко прокомментировали в горадминистрации. Как сообщалось ранее, две пятиклассницы, угрожая расправой, заставили свою одноклассницу раздеться догола и сняли это на видео. Потом унизительные кадры были разосланы одноклассникам и ребятам из других классов, а те, в свою очередь, поделились ими с учениками других школ. После этого девочка подверглась массовой травле. По утверждению источника агентства, руководство лицея якобы пыталось замять скандал, чтобы он не вышел за пределы учреждения.