В Екатеринбурге началось расследование после видео с голой гимназисткой

В екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» началось расследование инцидента, связанного с издевательством над ученицей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«В данный период проводится внутреннее расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства случая», — кратко прокомментировали в горадминистрации.
Как сообщалось ранее, две пятиклассницы, угрожая расправой, заставили свою одноклассницу раздеться догола и сняли это на видео. Потом унизительные кадры были разосланы одноклассникам и ребятам из других классов, а те, в свою очередь, поделились ими с учениками других школ. После этого девочка подверглась массовой травле. По утверждению источника агентства, руководство лицея якобы пыталось замять скандал, чтобы он не вышел за пределы учреждения.
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