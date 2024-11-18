В Екатеринбурге началось расследование после видео с голой гимназисткой

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, чтение, учеба, девочка, школа, начальная школа, книга, ученица
Девочка после обнародования видео подверглась травле (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» началось расследование инцидента, связанного с издевательством над ученицей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«В данный период проводится внутреннее расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства случая», — кратко прокомментировали в горадминистрации.

Как сообщалось ранее, две пятиклассницы, угрожая расправой, заставили свою одноклассницу раздеться догола и сняли это на видео. Потом унизительные кадры были разосланы одноклассникам и ребятам из других классов, а те, в свою очередь, поделились ими с учениками других школ. После этого девочка подверглась массовой травле. По утверждению источника агентства, руководство лицея якобы пыталось замять скандал, чтобы он не вышел за пределы учреждения.

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В екатеринбургской гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» началось расследование инцидента, связанного с издевательством над ученицей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «В данный период проводится внутреннее расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства случая», — кратко прокомментировали в горадминистрации. Как сообщалось ранее, две пятиклассницы, угрожая расправой, заставили свою одноклассницу раздеться догола и сняли это на видео. Потом унизительные кадры были разосланы одноклассникам и ребятам из других классов, а те, в свою очередь, поделились ими с учениками других школ. После этого девочка подверглась массовой травле. По утверждению источника агентства, руководство лицея якобы пыталось замять скандал, чтобы он не вышел за пределы учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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