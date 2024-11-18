Россияне смогут заменить и восстановить документы онлайн

Россияне смогут заменить или восстановить документы онлайн
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Замену и восстановление документов для россиян перевели в онлайн
Замену и восстановление документов для россиян перевели в онлайн Фото:

На госуслугах запущена опция замены и восстановления документов. Как сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, онлайн теперь можно заменить полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, пенсионные документы.

«Сервисы „жизненные ситуации“ нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», — сказал Дмитрий Григоренко.

Документы могут быть восстановлены или заменены, если были утеряны, украдены или испорчены. Сервис поможет узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Восстанавливать их в бумажном виде не нужно, так как электронные версии равноценны бумажным документам.

На госуслугах теперь можно быстро поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или перемены имени. А также внести новые паспортные данные в личный кабинет портала госуслуг и заменить, например, загранпаспорт, военный билет, водительские права.

Ожидается, что в 2025 году сократятся сроки оформления документов в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в среднем с 12 до 8. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится — вместо 11 станет примерно семь. В сервис «жизненная ситуация» входят 15 госуслуг для восстановления и замены документов. 

Объединение госуслуг по принципу «жизненных ситуаций» представляет собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 19 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах госуслуг и «МСП.РФ». В их числе сервисы «Многодетная семья», «Переезд в другой регион», «Участие в спортивных соревнованиях», «Выезд на охоту и рыбалку», «Попадание в чрезвычайную ситуацию», «Организация логистики грузов», «Открытие частной школы», «Открытие аптеки», «Открытие туристического объекта».

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На госуслугах запущена опция замены и восстановления документов. Как сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, онлайн теперь можно заменить полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, пенсионные документы. Документы могут быть восстановлены или заменены, если были утеряны, украдены или испорчены. Сервис поможет узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Восстанавливать их в бумажном виде не нужно, так как электронные версии равноценны бумажным документам. На госуслугах теперь можно быстро поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или перемены имени. А также внести новые паспортные данные в личный кабинет портала госуслуг и заменить, например, загранпаспорт, военный билет, водительские права. Ожидается, что в 2025 году сократятся сроки оформления документов в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в среднем с 12 до 8. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится — вместо 11 станет примерно семь. В сервис «жизненная ситуация» входят 15 госуслуг для восстановления и замены документов.  Объединение госуслуг по принципу «жизненных ситуаций» представляет собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 19 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах госуслуг и «МСП.РФ». В их числе сервисы «Многодетная семья», «Переезд в другой регион», «Участие в спортивных соревнованиях», «Выезд на охоту и рыбалку», «Попадание в чрезвычайную ситуацию», «Организация логистики грузов», «Открытие частной школы», «Открытие аптеки», «Открытие туристического объекта».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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