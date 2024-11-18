Россияне смогут заменить и восстановить документы онлайн

На госуслугах запущена опция замены и восстановления документов. Как сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, онлайн теперь можно заменить полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, пенсионные документы.
«Сервисы „жизненные ситуации“ нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства. Даже при потере паспорта человек сможет оперативно получить новый и вернуться к привычному ритму жизни», — сказал Дмитрий Григоренко.
Документы могут быть восстановлены или заменены, если были утеряны, украдены или испорчены. Сервис поможет узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. Восстанавливать их в бумажном виде не нужно, так как электронные версии равноценны бумажным документам.
На госуслугах теперь можно быстро поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или перемены имени. А также внести новые паспортные данные в личный кабинет портала госуслуг и заменить, например, загранпаспорт, военный билет, водительские права.
Ожидается, что в 2025 году сократятся сроки оформления документов в среднем с 50 до 30 дней. Количество необходимых документов планируется сократить в среднем с 12 до 8. Количество очных визитов в ведомства тоже снизится — вместо 11 станет примерно семь. В сервис «жизненная ситуация» входят 15 госуслуг для восстановления и замены документов.
Объединение госуслуг по принципу «жизненных ситуаций» представляет собой модели наиболее распространённых событий, с которыми сталкиваются люди. На данный момент запущено 19 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах госуслуг и «МСП.РФ». В их числе сервисы «Многодетная семья», «Переезд в другой регион», «Участие в спортивных соревнованиях», «Выезд на охоту и рыбалку», «Попадание в чрезвычайную ситуацию», «Организация логистики грузов», «Открытие частной школы», «Открытие аптеки», «Открытие туристического объекта».
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